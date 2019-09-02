Ekrem İmamoğlu'dan zamlara komik savunma!

İSPARK ücretlerine zam geldi. Maslak’da daha önce 2 saatlik otopark ücreti 10 TL’iken yeni zam ile birlikte 14 TL’ye çıktı. İSPARK ücret tarifesi yüzde 25 ve yüzde 50 arası bölgelere göre değişiklik gösterirken vatandaş gelen yeni zamma sosyal medya hesaplarından da büyük tepki gösterdi.

“Zam değil finansal düzenlemeymiş"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bu zam değil. Finansal düzenleme ile ilgili bir çalışma" dedi.

AK Parti zam kararı almamıştı

2017 yılının aralık ayında ise İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, İBB'nin ücret tarifelerinin bir kısmında 2018 yılında zam yapmama kararı almıştı. Bugün fiyatlar zamlandı.

"Elden ödeme dönemi bitecek" diyor ama uygulama zaten 2.5 yıldır var

Elden ücret alınıyor, burada bir kaçak var. Hangi çağda yaşıyoruz. Ekim itibarıyla kredi kartı ve İstanbulkart ile tahsilat sistemi başlatacağız. Teşvik için 10 TL nakit ücreti, kredi kartıyla 9 TL diyerek teşvik edeceğiz."

İstanbulkart ve kredi kartı uygulaması 2.5 yıldır zaten İstanbulluların hizmetinde. Ekrem İmamoğlu'nun bu sözleri kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırırken binlerce kullanıcı İmamoğlu'na bu sözleri yüzünden tepki gösterdi.