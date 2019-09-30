Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB, metrobüs çilesini iki şoföre bağladı

Sabah saatlerinde metrobüs duraklarında yaşanan yoğunluğa ilişkin açıklama yapan CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbulluları isyan ettiren metrobüs çilesinin faturasını 2 otobüs şoförüne bağladı.

Metrobüs çilesine ilişkin İBB'de açıklama

İBB'den yapılan açıklamada saat 07:59'da Avcılar İBB Sosyal Tesisler İstasyonu'nda bir aracın arıza yaptığı ve yaklaşık bir dakika sonra bu noktadan metrobüs trafiğinin tek şeritten kontrollü olarak sürdürüldüğü belirtildi.

Bu müdahaleden yaklaşık 5 dakika sonra ise tekli geçiş sırasında işareti yanlış algılayan 2 otobüs şoförünün konvoydan çıkarak hattın iki yönlü kapanmasına sebep olduğu vurgulandı.

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"İstanbullulardan özür dileriz"

Seçimlerden önce İstanbullulara 'her şey çok güzel olacak' vaadinde bulunan CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İstanbul'da bu sabah 07:59'da Metrobüs hattının Avcılar İBB Sosyal Tesisler İstasyonu'nda bir araç arıza yapmıştır.

08:00'de denetim amiri istasyona intikal etmiş, tek yönlü geçiş verilmeye başlanmıştır.

08:04 tekli geçiş sırasında işareti yanlış algılayan 2 otobüs şoförü, konvoydan çıkarak hattın iki yönlü kapanmasına sebep olmuştur.

08:14'te yapılan müdahale ile Metrobüs hattımız normale dönmüştür.

Metrobüste benzer bir arıza ve teknik aksamanın bir daha yaşanmaması için personele gerekli uyarılar yapılmıştır.

Hattın 10 dakika trafiğe çift yönlü kapanmasıyla oluşan bekleme ve yoğunluktan dolayı İstanbullulardan özür diler, benzer bir sorunun tekrar yaşanmaması için önlemlerin alındığını belirtmek isteriz."