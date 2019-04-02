Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş bir araya geldi
ANKARA (İHA) – İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş bir araya geldi.02 Nisan 2019 Salı 19:13
ANKARA (İHA) – İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş bir araya geldi.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimi’nin sona ermesinden ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, Anıttepe Seçim Koordinasyon Merkezi’nde bir araya geldi. Görüşmede iki ismin aileleri de yer aldı.İmamoğlu görüşmenin ardından İstanbul’a gitmek üzere havaalanına doğru yola çıktı.
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