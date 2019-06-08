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Ekrem İmamoğlu varsa ‘çözüm var’ değil, VIP eşkıyalık var!..

Gazetemiz okurlarından Abdullah Av, "Ekrem İmamoğlu varsa ‘çözüm var’ değil, VIP eşkıyalık var!.." başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

08 Haziran 2019 Cumartesi 12:53
Ekrem İmamoğlu varsa ‘çözüm var’ değil, VIP eşkıyalık var!..

Abdullah Av/Artvin

Malumunuz İBB adayı Ekrem İmamoğlu denilen arkadaşımız bu aralar bayağı gergin... Ve gün geçtikçe daha da agresifleşeceğe benziyor.. Geçtiğimiz günlerde bir pizzacı kardeşimize derdini anlatırken uyguladığı tarz hâlâ hafızalarda tazeliğini koruyor.. Şimdi ise yepyeni bir eşkıyalıkla gündemde yerini aldı..

Ordu-Giresun Havalimanı’nda kullanma hakkına sahip olmadığı halde VIP salonuna girmeye çalışan, polis memurlarına mukavemette bulunan ve Ordu Valisi Seddar Yavuz’a ağza alınmayacak hakaretlerde bulunan İmamoğlu için artık hakikaten yolun sonu görünüyor desek yeridir!..

Yanlış anlaşılmasın tabii ki demokratik yollarla sonunun gelmesi! O da kısa süreli belediye başkanlığı koltuğuna oturup kozmik odalara kadar sızmaya çalışan İmamoğlu’na ben inanıyorum ki, İstanbul halkı gereken cevabı verecektir!..

Her ne kadar, İmamoğlu’nun yayın organı FOX TV’deki İsmail Küçükkaya denilen çapsız arkadaş ise, bu olayları muhabiriyle yorumlarken, akla mantığa ters gelen şu hezeyanları yapıyor ya, hakikaten şaşkınlıkla izledim.. Ne diyor bu Küçükkaya denilen arkadaş, bu olayla ilgili biliyor musunuz, “Ben Ankara muhabiriyim aslen ve VIP’i sadece devlete hizmet eden devlet büyükleri kullanır. Ama hakikaten ayıp etmişler, Bir insanın yanında eşi varsa, çocukları varsa, ailesi varsa, çok dikkat edeceksiniz özen göstereceksiniz. Biz halk olarak bir belediye başkanı seçtik. Ak parti kendilerine mücadele etmeleri hiç kolay olmadığı anlaşılacak bir lider seçti” diyerek yine aba altından sopa göstererek Erdoğan düşmanlığı ve İmamoğlu mağdur edebiyatı yaparak yine tarafsızlığını tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi..

İşte böylesi bir zihniyetle İBB seçimlerine doğru gidiyoruz.. Yahu sen, VIP’i kullanma hakkın yoksa ve bu sana izah edildiği halde, hâlâ sadece İBB koltuğuna oturmak için eşkıyalık yapma hakkını sana kim veriyor?! İmamoğlu’nun mazbatası alındıktan sonraki hallerine bir bakın, hep bir öfke ve hep bir saldırganlık üzerine kurulu bir politika yürütmekte. CNN’deki Ahmet Hakan ile yaptığı ve neredeyse hakaretler yağdırdığı o programı da unutmadık.. Şunu net olarak söylemek lazım ki; İmamoğlu varsa çözüm var mottosu tamamen yerlerdedir artık.. İmamoğlu balonu sadece iki haftalık bir periyotta son bulacak ve tarihin tozlu raflarında kendine yer bulacaktır.. Çünkü karşısında oyları çalınan ve bu ülke için tüm makamları elinin tersiyle iten bir Anadolu çocuğu Binali Yıldırım var...

Binali Bey, böylesi bir tehlikeyle 23 Haziran’a kadar nasıl mücadele edecek onu da sabırla ve ibretle izleyeceğiz.. Malum böylesi bir öfke bombardımanı yaşayan bir adayla konuşulduğu gibi programa çıkma konusu da tüm detaylarıyla masaya yatırılmalıdır.. Bu şu demek değil kesinlikle, Binali Yıldırım’ın İmamoğlu karşısında aciz duruma düşeceği!.. Tabiu ki yılların birikimi ve dinginliğiyle Binali Yıldırım bir adım değil 10 adım öndedir!..

Karşısında CHP+HDP+İP ve malum karanlık güçlerin adayı İmamoğlu var... İmamoğlu’nun yokuş aşağı freni patlamış kamyon gibi gittiğini görürken, Binali Bey’in küskün seçmenlerin de devreye girmesiyle seçimi bu zihniyete bırakmayacağını ümid ediyorum. Selâm ve dua ile.

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 12:53
  1. İstanbul
  2. Artvin
  3. Ankara
  4. Abdullah Av
  5. İBB adayı Ekrem İmamoğlu
  6. Ordu-Giresun Havalimanı
  7. VIP salonu
  8. Ordu Valisi Seddar Yavuz
  9. FOX TV
  10. İsmail Küçükkaya
  11. İBB koltuğu
  12. CNN
  13. Ahmet Hakan
  14. İBB seçimleri
  15. Binali Yıldırım
  16. CHP+HDP+İP

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