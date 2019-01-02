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Beton Ekrem vaadini gerçekleştirmedi

CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun, Beylikdüzü'ne vadettiği Cemevi projesini gerçekleştirmediği ortaya çıktı.

02 Ocak 2019 Çarşamba 13:54
Beton Ekrem vaadini gerçekleştirmedi

CHP’nin İstanbul adayı Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendi ilçesine vaat ettiği projeleri gerçekleştirmedi. İmamoğlu'nun tek bir çivi bile çakmadığı cami projesinin ardından, vaat ettiği 'cemevi' sözünü de tutmadığı ortaya çıktı.

Beylikdüzü’ndeki yapılaşma sebebiyle lakabı ‘Beton Ekrem’e çıkan CHP’nin İstanbul adayıEkrem İmamoğlunun kendi ilçesinde vaat ettiği birçok projeyi hayata geçiremediği ortaya çıktı. Tek çivi çakmadığı Megakent Cami projesine ikinci kez temel atma töreni düzenleyen İmamoğlu'nun ilçe halkına 2014'te "Koltuğa oturursam hayata geçireceğim" dediği vaatlerinden biri daha boş çıktı.

9 ayda bitirecekti tek bir çivi bile çakılmadı

Görme Engelliler Müzesi, Yakın Tarih Müzesi ve tramvay gibi söz verdiği halde hayata geçirmediği projelerden biri olan "Kavaklı Cemevi" için de tek bir çivi bile çakılmadı. İmamoğlu'nun "9 ayda bitireceğim" dediği ve 250 bin liraya çizilen projenin ihalesi parasızlıktan iptal edildi. İhale ilanına göre proje dün yani 1 Ocak 2019 itibariyle bitirilmiş ve açılmış olacaktı.

Belediye ödeme yapamadı

Ancak projenin hayata geçirileceği arazi gölete dönmüş durumda. İmamoğlu, 2015'te bir televizyon programına telefonla katılmış "Kavaklı'da Türkiye'nin en iyi cemevi projesini hayata geçireceğim. Bu projeyi de 9 ayda tamamlayacağım" demişti. İhaleyi alan bir inşaat firmasının 10 milyon 750 bin TL'ye gerçekleştireceği proje, belediye tarafından ödeme yapılmadığı için gerçekleşmedi.

“Parayı saza caza harcadılar”

"Seçilirsem İstanbul'un trafik, ulaşım ve deprem sorununu çözececeğim" diyen İmamoğlu'na Beylikdüzü'nde tepki büyük. Projelelerin gerçekleşmemesiyle ilgili konuşan bir partili "Maalesef kamunun parası çarçur edildi. İlçede festivaller, konserler her yıl düzenli olarak yapıldı. Parayı saza caza harcadılar. Cemevine gelince 'Paramız yok' diyorlar" diye tepki gösterdi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 13:54
  1. İstanbul
  2. Ekrem İmamoğlu
  3. Ekrem İmamoğlu projeler
  4. CHP

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