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Ekrem İmamoğlu oyunu kullandı

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu:- "Bu sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimi değil aynı zamanda Türkiye'nin demokrasi sürecine dair milletçe yaşatılan bu hukuksuz süreci tamir etme günüdür, tamir etme sandığıdır"- "O bakımdan hem demokrasimiz, hem İstanbul'umuz, hem de memleketimizin gelecekteki tüm seçimlerinin meşruluğu adına bugün halkımız hak, hukuk ve adalet duygularıyla, vicdanlarıyla en doğru kararı vereceklerdir"- (Binali Yıldırım'ın sözleri) Elbette helalleşelim, elbette herkes hakkını helal etsin ama bundan sonra da bu hataları yapmayalım"

23 Haziran 2019 Pazar 13:08
Ekrem İmamoğlu oyunu kullandı

İSTANBUL (AA) - CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran seçimlerinin Türkiye'nin demokrasi sürecine dair milletçe yaşatılan hukuksuzlukları tamir etme günü olduğunu belirterek, "O bakımdan hem demokrasimiz, hem İstanbul'umuz, hem de memleketimizin gelecekteki tüm seçimlerinin meşruluğu adına bugün halkımız hak, hukuk ve adalet duygularıyla, vicdanlarıyla en doğru kararı vereceklerdir." dedi.

Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Mehmet Selim İmamoğlu ile oyunu kullanmak için Beylikdüzü'ndeki Haldun Taner İlkokuluna geldi.

"Her şey çok güzel olacak", "Ekrem Başkan" ve "Hak, hukuk, adalet" sloganlarıyla oy kullanacağı sınıfa giren İmamoğlu, sandık görevlileri ile tek tek tokalaştı.

Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Mehmet Selim İmamoğlu 1382 numaralı sandıkta oylarını kullandı. İmamoğlu ailesi, gazetecilere fotoğraf verdikten sonra zarfları sandığa attı.

İmamoğlu, okul çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye ve İstanbul adına çok önemli bir seçim yaşadıklarını kaydederek, bu seçimin sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimi olmadığını söyledi.

"Aynı zamanda Türkiye'nin demokrasi sürecine dair milletçe yaşatılan bu hukuksuz süreci tamir etme günüdür, tamir etme sandığıdır." diyen İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O bakımdan hem demokrasimiz, hem İstanbul'umuz, hem de memleketimizin gelecekteki tüm seçimlerinin meşruluğu adına bugün halkımız hak, hukuk ve adalet duygularıyla, vicdanlarıyla en doğru kararı vereceklerdir. Dolayısıyla şehrimize ve ülkemize hayırlı olsun, hayırlara vesile olsun. Günün sonunda her şey çok güzel olacak."

- "Çok güzel netice bekliyorum"

İmamoğlu, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın "Bilerek, bilmeyerek eğer bir İstanbullu kardeşimize, rakiplere bir yanlış yapmışsak, haksızlık yapmışsak helallik istiyorum." şeklindeki sözünün hatırlatılması üzerine, şu ifadeleri kullandı:

"Bu temenniler güzel. Ben de dün meydanlarda aynı temennileri dile getirdim. Güzel ama keşke seçimlerde, 'her yol mübahtır' anlayışıyla değil de millete yüzünü dönerek, milletin çıkarına cümleler kurarak ve seçim için, oy için her şeyi söylemek, yapmak değil, güzel cümlelerle milletine moral veren, şehrine gelecek adına umut veren cümlelerle seçim yaşasak. Tahmin ediyorum bu seçim bir çok yönüyle bundan sonraki seçimlerin stratejilerine katkı sunacaktır. O bakımdan elbette helalleşelim, elbette herkes hakkını helal etsin ama bundan sonra da bu hataları yapmayalım."

İmamoğlu, seçimden nasıl bir sonuç beklediğinin sorulması üzerine, "Çok güzel bir netice bekliyorum." dedi.

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 13:08
  1. CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu
  2. Haldun Taner İlkokulu

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