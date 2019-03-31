0553 313 94 23

Ekrem İmamoğlu oyunu kullandı

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu:- "Bugün, final günü. Aslında bir yönden de yeni bir başlangıç günü. Umut ediyorum tüm İstanbul, en yoğun şekilde oy kullanır"- "(Sandık güvenliği) Bugün on binlerce insan görev yapıyor. Vatandaşımıza, görevli arkadaşlarımıza, kurduğumuz merkezin alt yapısına güveniyoruz. Neticede biz de orada olacağız- "En ufak bir aksilik olmadan her oya sahip çıkarak günün neticelerini paylaşıyor olacağım"

31 Mart 2019 Pazar 11:45
Ekrem İmamoğlu oyunu kullandı

İSTANBUL (AA) - CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, bugünün final günü olduğunu belirterek, "Aslında bir yönden de yeni bir başlangıç günü. Umut ediyorum tüm İstanbul, en yoğun şekilde oy kullanır." dedi.

İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Mehmet Selim İmamoğlu ile oyunu kullanmak için Beylikdüzü'ndeki Haldun Taner İlkokulu'na geldi.

Vatandaşlarla sırasını bekleyen İmamoğlu daha sonra ailesiyle birlikte 1382 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Buradaki vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği İmamoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yerel seçimin İstanbul için hayırlı olmasını diledi.

İstanbul için çok güzel bir netice olacağını umut ettiğini dile getiren İmamoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Beş yıl boyunca hem İstanbul'un hem de Türkiye'nin bütün kentlerinin güzel bir yönetimle buluşmasını, herkesin kucaklandığı, mutlu, huzurlu ve milletçe keyif aldığımız şehirlerin olmasını ve başta bütün bunların İstanbul'da yaşanmasını diliyorum. Umuyorum İstanbul en yoğun katılımlı oyu kullansın. Umut ediyorum günün sonunda bir kişinin bile burnu kanamadan, sıhhatli, sağlıklı, güvenli, huzurlu bir seçim günü yaşayalım."

İmamoğlu, okuldan ayrılırken de kendisine mikrofon uzatan basın mensuplarına seçime ilişkin değerlendirmede bulunarak, "Mutluyum, güzel bir kampanya dönemi geçti. Keyifli, mutlu, huzurlu kendi açımızdan tek bir olumsuz cümle kurmadan insanlara umut vererek, şehri anlatarak, İstanbul'un neler beklediğini yine İstanbulluya hissettirerek olağanüstü 102 gün... Dolayısıyla çok mutluyum, böyle bir süreci yaşatmaktan çok onur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Bugünün, final günü olduğunu ifade eden İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aslında bir yönden de yeni bir başlangıç günü. Umut ediyorum tüm İstanbul, en yoğun şekilde oy kullanır. Geleceği olan 5 yılın, en düzgün şekilde yönetileceğine olan kararlılığını göstereceği yer sandık. Bizim kararlılığımız belli. Hem yönetmeye hem de 5 yılın daha iyi geçmesi yönünde hazırlığımıza inanarak güvenerek... Günün sonunda kimsenin burnu kanamasın, sandıklardan atılan oyların aynı şekilde sayıldığı neticeye dönüştüğü, tüm tereddütlerin ortadan kalktığı ve inşallah bütün Türkiye'de aynı şekilde geçsin. Türkiye ve İstanbulumuz için hayırlı uğurlu olsun."

- "Erken kutlama yapıyorlar herhalde"

Yabancı basın ile ulusal basının ilgisine yönelik görüşü sorulan İmamoğlu, da "Erken kutlama yapıyorlar herhalde ne diyelim. Hayırlısı olsun. İstanbul dünya kenti. İstanbul'u takip etmeleri çok doğal, bundan sonra İstanbul'u gün gün takip edeceklerini düşünüyorum. İstanbul daha fazla ilgiye muhtaç." diye konuştu.

Seçimleri partisinin Seyrantepe'deki bilgi işlem merkezinden takip edeceğini belirten İmamoğlu, tüm gününü orada geçireceğini, her anında hem basını hem İstanbul'u bilgilendireceğini aktardı.

Sandık güvenliği konusunda her şeyin hazır olduğunu dile getiren İmamoğlu, "Bugün on binlerce insan görev yapıyor. Vatandaşımıza, görevli arkadaşlarımıza, kurduğumuz merkezin alt yapısına güveniyoruz. Neticede biz de orada olacağız. En ufak bir aksilik olmadan her oya sahip çıkarak günün neticelerini paylaşıyor olacağım." diye konuştu.

Oğlu Mehmet Selim İmamoğlu da, "Babamın kazanacağına inanıyorum. Umuyorum güzel bir gün olur. Demokratik, adaletli ve güvenilir bir seçim olur. Hayırlısı olsun İstanbul için." dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 11:45
  1. Ekrem İmamoğlu
  2. İstanbul
  3. oy
  4. sandık

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Böcek oyunu kullandı
    1. Böcek oyunu kullandı
    2. Gümüşhane’de 30 kişi seyyar sandıkla..
    3. Başkan Çerçioğlu oyunu ailesiyle..
    4. MHP lideri Devlet Bahçeli, "Cumhur..
    5. Burdur’da 753 sandıkta 199 bin 90..
    6. Atatürk Havalimanı'nda yoğunluk
    7. Saraydan sürgüne
    8. 11 seçmenli 'Robinson' muhtarın..
    9. Boyner ailesi oyunu kullandı
    10. Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, oyunu..
    11. Çekmeköy yerel seçim 2019 sonuçları |..
    12. Sınırın sıfır noktasında oy kullanma..
    13. Erenoğlu, ‘Emirdağlılar Vakfı..
    14. Adalet Bakanı Gül oyunu kullandı
    15. 107 yaşındaki şehit annesi 80..
    16. AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş,..
    17. ”Eski Bir Şehir Hikâyesi” oyunu sahnede
    18. Adıyaman’da siyasiler oylarını kullandı
    19. Felçli haliyle oy kullanmaya geldi
    20. Ambulansla sandık başına gittiler
    21. AB, Akdeniz’de 730 bin mülteciyi..
    22. Irak'ta terör saldırısı: 2 kişi..
    23. Atatürk Havalimanı'nda yoğunluk
    24. MHP Lideri Devlet Bahçeli oyunu kullandı
    25. Bakırköy yerel seçim sonuçları 2019 |..
    26. Milletvekili İshak Gazel oyunu kullandı
    27. Ekvador 6,2 şiddetinde sallandı
    28. MHP lideri Devlet Bahçeli yerel..
    29. Esen oyunu kullandı
    30. Eski Başbakan Tansu Çiller, oyunu..
    Beklenen rakamlar geldi! Birinci sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan var
    Beklenen rakamlar geldi! Birinci sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan var
    Washington Post’tan yerel seçim iddiası: ABD, Türkiye ile masaya oturacak
    Washington Post’tan yerel seçim iddiası: ABD, Türkiye ile masaya oturacak
    Makas terörü! Feci kaza saniye saniye kaydedildi
    Makas terörü! Feci kaza saniye saniye kaydedildi
    Süper Lig ekibinde şoke eden 2 ölüm!
    Süper Lig ekibinde şoke eden 2 ölüm!
    Canikli dolar operasyonunu kimin yaptığını açıkladı
    Canikli dolar operasyonunu kimin yaptığını açıkladı

    Günün Karikatürü

    31 Mart 2019
    Bakanlığın iletişim merkezine şok telefon! ‘O doktorun kafasına sıkacağım’
    Bakanlığın iletişim merkezine şok telefon! ‘O doktorun kafasına sıkacağım’
    ABD 'uyarıyoruz' dedi ve ekledi: Ülkeyi terk edin
    ABD 'uyarıyoruz' dedi ve ekledi: Ülkeyi terk edin