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Ekrem İmamoğlu nişanlı çifti düğüne 15 gün kala işten çıkardı

Yerel seçimler öncesi kimsenin ekmeğiyle oynamayacağını söyleyen CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Medya AŞ. çalışanı 50 personelin işine son verdi. İşten atılan personellerden ikisinin nişanlı olduğu ve 15 gün sonra evleneceği öğrenildi. Düğününe 2 hafta kala işten çıkarılan Rümeysa Perçinkaya "Düğünden önce böyle bir şey yaşamamız üzdü. Düğünden sonra önümüze bakacağız" dedi.

22 Ağustos 2019 Perşembe 14:11
Ekrem İmamoğlu nişanlı çifti düğüne 15 gün kala işten çıkardı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Medya AŞ tarafından iş akitleri önceki gün feshedilen bazı çalışanlar belediye önünde açıklama yaptı.

Saraçhane'de grup adına basın bildirisini okuyan Mihriban Çetinay, İBB Medya AŞ'nin, 184 kişinin çalıştığı, belediyenin proje, etkinlik, faaliyet ve hizmetlerini duyurduğu, İstanbulluları gerek haber gerekse kültür sanat alanında bilgilendirilen yayın mecralarına sahip bir iştirak şirketi olduğunu anlattı.

Çetinay, "CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu seçim dönemi katıldıkları programlar ve meydanlarda ısrarla kimseyi işten çıkarmayacaklarını söyledikleri halde, usulsüzce ve hiçbir gerekçe gösterilmeksizin 20 Ağustos 2019'da aralarında özel kalem, müdür, şef, kameraman, muhabir, editör, teknik ekip ve idari personel olmak üzere 50 çalışanın işine son vermiştir." diye konuştu.

Çetinay, şöyle devam etti:

"Usulsüzce işten çıkarılmayla birlikte özellikle sosyal medyada hakkımızda oluşturulan karalama kampanyası, iftiralar, hakaretler ve yalanlarla oluşturulan içi boş algıları iddia sahiplerine iade ediyoruz. Gecesini gündüzüne katıp bu şehre hizmet için çalışmış bizleri 'bankamatik çalışanı' veya 'trol' olarak nitelendirenlere de hukuki gerekenin yapılacağını söylemek istiyoruz. Usulsüzlüğü kabul etmediğimizi belirterek tüm yasal haklarımızı kullanacağımızı kamuoyuna bildiririz."

Düğüne 2 hafta kala işten atıldılar

Medya AŞ'de kameraman ve editör olarak çalışan Göktuğ Çakmak ise ve Rümeysa Perçinkaya, nişanlı olduklarını ve 2 hafta sonra evleneceklerini söyledi.
Çakmak, "Ayın 20'sinde mesaj geldi 'SGK'dan kesintiniz olmuştur, iş akdiniz feshedilmiştir.’ diye. Kimseye bir şey söylenmedi. Haber verilmeden işten çıkartıldık. Apar topar herkes insan kaynaklarının yanına çıktı. 50 kişilik bir liste oluşturulmuş. Bu kişilerin hepsi işten çıkartıldı. Çıkartırken bir sebep belirtilir, performans düşüklüğü olabilir, böyle bir durum da yok. Sözleşmede, sebepsiz işten çıkartılmayı göstermişler." diye konuştu.

Perçinkaya ise, "Düğünden önce böyle bir şey yaşamamız üzdü. Düğünden sonra önümüze bakacağız. Sebep eğer partiyse bile, 'Partili partisiz ayırt etmeksizin herkesi çalıştıracağım, herkesle çalışacağım.' dedi. Ben 2011’den beri buradayım. 'Liyakata bakacağım, emeğe değer vereceğim, emekçinin yanında olacağım.' dedi. Benim emeğim kadar kimsenin emeği yok bu şirkette ve beni işten attı." diye konuştu.

İşten çıkartılan Medya AŞ İnsan Kaynakları Şefi Erkan Yaldız da "Sosyal medyadan bize linç kampanyası yapılıyor. İnsan kaynakları şefinin bankamatik olma ihtimali var mı? Ben personelin girişini, çıkışını takip eden birisiyim. Kamu hakkını, belediye hakkını koruyan, tüyü bitmemiş yetimin hakkını koruyan birisiyim ben. Benim 3,5 yaşında çocuğum var. Ben o haramı çocuğuma yedirmem." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 14:11
  1. İstanbul
  2. Göktuğ Çakmak
  3. Rümeysa Perçinkaya
  4. Ekrem Imamoğlu

YORUM YAZ

  • MuratMurat25 dk önce
    Bankamatik
  • HarunHarun26 dk önce
    Doldurun oraya ipsizleride istanbullulara geceleri porno yayini yapsinlar
  • Vatandsş rıza Vatandsş rıza 29 dk önce
    Beyler burda İmamoğlu’nun suçu yok. Adam danbekleneni yapıyor. Asıl aralarda çalışan çocuklar işlerini düzgün yapsalardı da dostu dost bilip dosta güvense idi . Dostu desteklese idi. Bunlar başına gelmez di.Birşeyleri eksik yaptıkları besbelli.
  • Suluman Suluman 31 dk önce
    Zaten işyerinde ilişkiye başlamakla haketmisiniz kovulmayi kimse islama göre yaşamıyor
  • mehmetmehmet41 dk önce
    Seçimden önce kaç kere milletin yüzüne baka baka yalan konuştu.

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