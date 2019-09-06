Ekrem İmamoğlu fena kıvırdı: Bir kısmını bulamadık

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yenikapı'daki İBB'nin eski döneminden kalma 'israf' diye nitelediği kiralık araçlarla ilgili olarak ilk kez açıklama yaptı.

Kıvırdı: Bir kısmını bulamadık

İmamoğlu, "İade edeceğiz. Bir kısmını bulamadık. Baktık, bizden önce devretmişler 23 Haziran'a yakın. 'Ya işte, ne olacak canım, 1000 tane araç dizmiş falan filan. Ya işte şov yapıyor falan filan…' Hani diyor ya bir tanesi. Kaynağı kim için kullanıyorsun? Bu ahbap - çavuş ilişkisi bitecek." dedi.