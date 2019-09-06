Ekrem İmamoğlu fena kıvırdı: Bir kısmını bulamadık
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Yenikapı'da sergilenme hazırlığında olan araçların akıbeti hakkında konuşarak, "İade edeceğiz. Bir kısmını bulamadık. Baktık, bizden önce devretmişler 23 Haziran'a yakın." dedi.06 Eylül 2019 Cuma 09:30
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yenikapı'daki İBB'nin eski döneminden kalma 'israf' diye nitelediği kiralık araçlarla ilgili olarak ilk kez açıklama yaptı.
Kıvırdı: Bir kısmını bulamadık
İmamoğlu, "İade edeceğiz. Bir kısmını bulamadık. Baktık, bizden önce devretmişler 23 Haziran'a yakın. 'Ya işte, ne olacak canım, 1000 tane araç dizmiş falan filan. Ya işte şov yapıyor falan filan…' Hani diyor ya bir tanesi. Kaynağı kim için kullanıyorsun? Bu ahbap - çavuş ilişkisi bitecek." dedi.
YORUM YAZ