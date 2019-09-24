Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu vatan hainliği ile suçlayan Nuri Başkapan'ı işe aldı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunan Nuri Başkapan isimli vatandaşı işe aldı. Yaşanan olay tartışmalara neden oldu.

İBB'de işçi kıyımıyla gündeme gelen CHP'li başkan Ekrem İmamoğlu'nun partisinin genel başkanını vatan hainliği ile suçlayan ismi işe alması tartışmalara neden oldu. CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun tartışmalı kararları sürüyor. İmamoğlu, bu kez Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunan Nuri Başkapan isimli vatandaşı işe aldı. 2018 yılında suç duyurusunda bulunmuştu Nuri Başkapan isimli vatandaş, 2018 yılında, savcılığa verdiği suç duyurusunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 12 Aralık 2018'de 'İnsan Hakları ve Adalet Çalıştayı'nda yaptığı konuşma nedeniyle suç duyurusunda bulunmuştu. Dilekçede ‘delil' olarak sunulan kayıtlarda Kılıçdaroğlu'nun "Bütün meydanların dolması lazım, bütün meydanların. Sokağa çıkmayan işçi, işçi değildir. Hak verilmez hak alınır" açıklaması yer almıştı. "Ben vatandaşlık görevimi yaptım" Dilekçesiyle ilgili konuşan Başkapan, "Ben vatandaşlık görevimi yaptım" demişti. İmamoğlu işe aldı İBB, Kemal Kılıçdaroğlu hakkında "Toplumdaki farklı kitleleri iç savaş sebebi olabilecek şekilde birbirine karşı kışkırtıyorlar. Ülkeyi kaosa sürüklüyor" ifadesiyle suç duyurusunda bulunan Nuri Başkapan isimli vatandaşa iş verdi.

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