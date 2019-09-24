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Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu vatan hainliği ile suçlayan Nuri Başkapan'ı işe aldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunan Nuri Başkapan isimli vatandaşı işe aldı. Yaşanan olay tartışmalara neden oldu.

24 Eylül 2019 Salı 17:01
Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu vatan hainliği ile suçlayan Nuri Başkapan'ı işe aldı

İBB'de işçi kıyımıyla gündeme gelen CHP'li başkan Ekrem İmamoğlu'nun partisinin genel başkanını vatan hainliği ile suçlayan ismi işe alması tartışmalara neden oldu.

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun tartışmalı kararları sürüyor. İmamoğlu, bu kez Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunan Nuri Başkapan isimli vatandaşı işe aldı.

2018 yılında suç duyurusunda bulunmuştu

Nuri Başkapan isimli vatandaş, 2018 yılında, savcılığa verdiği suç duyurusunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 12 Aralık 2018'de 'İnsan Hakları ve Adalet Çalıştayı'nda yaptığı konuşma nedeniyle suç duyurusunda bulunmuştu.

Dilekçede ‘delil' olarak sunulan kayıtlarda Kılıçdaroğlu'nun "Bütün meydanların dolması lazım, bütün meydanların. Sokağa çıkmayan işçi, işçi değildir. Hak verilmez hak alınır" açıklaması yer almıştı.

"Ben vatandaşlık görevimi yaptım"

Dilekçesiyle ilgili konuşan Başkapan, "Ben vatandaşlık görevimi yaptım" demişti.

İmamoğlu işe aldı

İBB, Kemal Kılıçdaroğlu hakkında "Toplumdaki farklı kitleleri iç savaş sebebi olabilecek şekilde birbirine karşı kışkırtıyorlar. Ülkeyi kaosa sürüklüyor" ifadesiyle suç duyurusunda bulunan Nuri Başkapan isimli vatandaşa iş verdi.

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Haber Tarihi: 24 Eylül 2019 Salı 17:01
  1. Nuri Başkapan
  2. Nuri Başkapan Kemal Kılıçdaroğlu

YORUM YAZ

  • KemalKemal11 dk önce
    işinizi gücünüzü bıraktınız İmamoğlu ile uğraşıyorsunuz. Saray'ın masrafları yüzde 30 artmış onları yazamazsınız.
  • Ekrem canikEkrem canik15 dk önce
    Kendi adamini alir torpil dersiniz, parti baskanini dava acani alir laf edersiniz? Akit siz ne istiyorsunuz??? Adam torpil olmayacak dedi olmuyor iste. ELESTİRMEYE YER ARİYORSUNUZ

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