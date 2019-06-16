0553 313 94 23

Ekrem İmamoğlu: "Göçmenliğe ve mülteciliğe ilişkin mutlaka ve mutlaka 16 milyonluk kenti yöneten bir belediye başkanı olarak bir masa kuracağız."

16 Haziran 2019 Pazar 23:09
Ekrem İmamoğlu: "Göçmenliğe ve mülteciliğe ilişkin mutlaka ve mutlaka 16 milyonluk kenti yöneten bir belediye başkanı olarak bir masa kuracağız."
Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 23:09
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yıldırım ve İmamoğlu’na mal varlığı sorusu
    1. Yıldırım ve İmamoğlu’na mal varlığı..
    2. Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını (14)
    3. Anadolu Ajansı'ndan İmamoğlu'na cevap!
    4. Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını (13)
    5. Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını (12)
    6. Uğur Dündar'dan tarihi buluşmaya ilk..
    7. Anadolu Ajansından açıklama:
    8. Süleyman Soylu: Onun yaptığı ilk iş..
    9. "Cibali Karakolu" Açıkhava Sahnesi'nde..
    10. İmamoğlu geçmişi çabuk unuttu
    11. Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını (11)
    12. Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını (10)
    13. Bosna Hersek'te sığınmacı karşıtı..
    14. Kuşadası’na yağmur sürprizi
    15. Erdoğan konuştu, Çipras Konsey'i topladı
    16. Haziran’da Didim’i dolu ve fırtına..
    17. Kuşadası’nda acı olay
    18. AA'dan açıklama: "AA, seçim sonucu..
    19. Tekne ile geziye çıktılar yakıtları..
    20. Trenin altında kalan şahıs öldü
    21. Ekrem İmamoğlu: “Benim VIP derdim yok,..
    22. Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını (9)
    23. Düğün konvoyundan bahşiş almak isteyen..
    24. Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını (8)
    25. Yıldırım: "Biz, mal varlığımızla,..
    26. 8. Dünya Wushu Kung Fu Şampiyonası
    27. Ekrem İmamoğlu: "Göçmenliğe ve..
    28. Şırnak'ta şehit olan asker
    29. Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    30. Kadıköy’de tarihi ortak yayın dev..
    Dolara karşı büyük hamle! Türkiye de dahil olabilir
    Dolara karşı büyük hamle! Türkiye de dahil olabilir
    S-400 füzelerinin konumu, tüm dünyaya servis edildi! ABD'liler uydu görüntülerini ifşa etti
    S-400 füzelerinin konumu, tüm dünyaya servis edildi! ABD'liler uydu görüntülerini ifşa etti
    Suudi Arabistan'dan dikkat çeken açıklama: Eğer ABD bize silah vermezse...
    Suudi Arabistan'dan dikkat çeken açıklama: Eğer ABD bize silah vermezse...
    Hangi yüzle anket yayınlıyorsun sen? Yalancı anketçi yine sahnede!
    Hangi yüzle anket yayınlıyorsun sen? Yalancı anketçi yine sahnede!
    Pentagon'dan flaş Türkiye açıklaması! "Devam edecek"
    Pentagon'dan flaş Türkiye açıklaması! "Devam edecek"

    Günün Karikatürü

    16 Haziran 2019
    Emeklilere büyük müjde! Sistem değişiyor
    Emeklilere büyük müjde! Sistem değişiyor
    Suudi Arabistan’a büyük şok! Tamamen iptal edildi...
    Suudi Arabistan’a büyük şok! Tamamen iptal edildi...