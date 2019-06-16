Ekrem İmamoğlu: "Göçmenliğe ve mülteciliğe ilişkin mutlaka ve mutlaka 16 milyonluk kenti yöneten bir belediye başkanı olarak bir masa kuracağız."

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