Ekrem İmamoğlu gerçekte kim? Ekrem İmamoğlu'nun önceki soyadı ne?

Ekrem İmamoğlu, 2014 yerel seçimlerde CHP'nin İstanbul Beylikdüzü belediye başkan adayı olarak seçimlere girdi ve sandıktan belediye başkan adayı olarak çıktı. 2019 yerel seçimlerde CHP'nin İBB adayı oldu. Ekrem İmamoğlu'nun soyadı gerçekten İmamoğlu muydu? CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu gerçekten İmamoğlu mu? Gazeteci Murat Kelkitlioğlu, Ekrem İmamoğlu'nun soyadına ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı.

Gazeteci Murat Kelkitlioğlu, CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun önceki soydanına ilişkin şunları yazdı: “Yani babası ve amcası bir gün ani bir karar verip, Müdafa olan soyadlarını İmamoğlu olarak değiştirmek için mahkemeye başvurmuş. Ortaya da bugün soyadına bakıp, “muhafazakarlara yakın bir isim” denilmesine neden olan Ekrem İmamoğlu figürü çıkmış. Açıkçası soyadı değişikliğinin nedenini çok merak ettim. Sorguladım da... Bir iddiaya göre; ‘ülkücü’ bir geçmişi olan baba Hasan İmamoğlu, ANAP’tan siyasete atılmaya karar verince, böyle bir adım atmış."

Herkesin bilgi Ekrem İmamoğlu kimdir?

Ekrem İmamoğlu, 1970`te Trabzon’da doğdu. Trabzon Lisesi’nden sonra İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nden mezun olarak yine İstanbul Üniversitesi’nde İnsan Kaynakları ve Yönetimi bilim dalında Yüksek Lisans eğitimi aldı. 1992`de inşaat ve taahhüt işleri yapan aile şirketinde iş hayatına başladı. Bu şirkette Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Okul yıllarında amatör olarak futbol oynadı. Trabzonspor Futbol Kulübü, Trabzonspor Basketbol Kulübü ve Beylikdüzüspor Kulübü’nde yöneticilik yaptı. 2009’da CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı oldu. 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde Beylikdüzü Belediye Başkanı seçildi. Beylikdüzü’nün sosyal ve kültürel hayatında etkin rol oynayan İmamoğlu, birçok sivil toplum kuruluşuna üyedir. Evli ve 3 çocuk babası olan İmamoğlu, 1991’den bu yana Beylikdüzü’nde yaşıyor.