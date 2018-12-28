0553 313 94 23

Ekrem İmamoğlu gerçekte kim? Ekrem İmamoğlu'nun önceki soyadı ne?

Ekrem İmamoğlu, 2014 yerel seçimlerde CHP'nin İstanbul Beylikdüzü belediye başkan adayı olarak seçimlere girdi ve sandıktan belediye başkan adayı olarak çıktı. 2019 yerel seçimlerde CHP'nin İBB adayı oldu. Ekrem İmamoğlu'nun soyadı gerçekten İmamoğlu muydu? CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu gerçekten İmamoğlu mu? Gazeteci Murat Kelkitlioğlu, Ekrem İmamoğlu'nun soyadına ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı.

28 Aralık 2018 Cuma 15:08
Ekrem İmamoğlu gerçekte kim? Ekrem İmamoğlu'nun önceki soyadı ne?

Ekrem İmamoğlu, 2014 yerel seçimlerde CHP'nin İstanbul Beylikdüzü belediye başkan adayı olarak seçimlere girdi ve sandıktan belediye başkan adayı olarak çıktı. 2019 yerel seçimlerde CHP'nin İBB adayı oldu. Ekrem İmamoğlu'nun soyadı gerçekten İmamoğlu muydu? CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu gerçekten İmamoğlu mu? Gazeteci Murat Kelkitlioğlu, Ekrem İmamoğlu'nun soyadına ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı.

Gazeteci Murat Kelkitlioğlu, CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun önceki soydanına ilişkin şunları yazdı: “Yani babası ve amcası bir gün ani bir karar verip, Müdafa olan soyadlarını İmamoğlu olarak değiştirmek için mahkemeye başvurmuş. Ortaya da bugün soyadına bakıp, “muhafazakarlara yakın bir isim” denilmesine neden olan Ekrem İmamoğlu figürü çıkmış. Açıkçası soyadı değişikliğinin nedenini çok merak ettim. Sorguladım da... Bir iddiaya göre; ‘ülkücü’ bir geçmişi olan baba Hasan İmamoğlu, ANAP’tan siyasete atılmaya karar verince, böyle bir adım atmış."

Herkesin bilgi Ekrem İmamoğlu kimdir?

Ekrem İmamoğlu, 1970`te Trabzon’da doğdu. Trabzon Lisesi’nden sonra İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nden mezun olarak yine İstanbul Üniversitesi’nde İnsan Kaynakları ve Yönetimi bilim dalında Yüksek Lisans eğitimi aldı. 1992`de inşaat ve taahhüt işleri yapan aile şirketinde iş hayatına başladı. Bu şirkette Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Okul yıllarında amatör olarak futbol oynadı. Trabzonspor Futbol Kulübü, Trabzonspor Basketbol Kulübü ve Beylikdüzüspor Kulübü’nde yöneticilik yaptı. 2009’da CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı oldu. 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde Beylikdüzü Belediye Başkanı seçildi. Beylikdüzü’nün sosyal ve kültürel hayatında etkin rol oynayan İmamoğlu, birçok sivil toplum kuruluşuna üyedir. Evli ve 3 çocuk babası olan İmamoğlu, 1991’den bu yana Beylikdüzü’nde yaşıyor. 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 15:08
  1. Trabzon
  2. İstanbul
  3. ekrem imemoğlu kimdir
  4. chp ibb adayı ekrem imamoğlu önceki soyadı neydi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kayıp genç kız ölü bulundu
    1. Kayıp genç kız ölü bulundu
    2. Ufuk Sarıca'nın babası toprağa verildi
    3. Medet Önlü cinayetinin bir sanığına..
    4. Tarım ve Orman Bakanı Bekir..
    5. Buzlar kırılarak kurtarılan köpek..
    6. Hac kura sonuçları son dakika hac..
    7. Diyanet 2019 hac kura ve durum..
    8. Galatasaray Brezilyalı golcü ile anlaştı
    9. Ablası ve eniştesini öldürüp teslim oldu
    10. Hac kura sonuçları isim listesi 28..
    11. MHP’den ittifak açıklaması: Görüşmeler..
    12. TEB'den "yardımcı..
    13. Gürcistan'ın Türk çimentosuna tarife..
    14. Ekipler nefes aldırmıyor! Son anda..
    15. Şekerbank’tan istihdama destek için 20..
    16. KDC'deki ebola salgınında ölenlerin..
    17. Eşya yüklü kamyondan eroin çıktı
    18. BES'in fon büyüklüğü 92 milyar liraya..
    19. Fransız ordusu Suriye'deki kara gücünü..
    20. 2019 hac kura sonuçları Ankara
    Abdurrahman Dilipak’tan AK Parti’ye uyarılar!
    Abdurrahman Dilipak’tan AK Parti’ye uyarılar!
    'Türkiye ile ilişkiyi kes' şantajı! Reddedince isyan çıkardılar
    'Türkiye ile ilişkiyi kes' şantajı! Reddedince isyan çıkardılar
    Bakan Kurum açıkladı: O poşetlerden para alınmayacak
    Bakan Kurum açıkladı: O poşetlerden para alınmayacak
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
    O ayrıntıyı ilk kez anlattı: Bu bir emirdir
    O ayrıntıyı ilk kez anlattı: Bu bir emirdir

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    Mehmed Şevket Eygi'den sert tepki: Dönmesin, yalan mı?
    Mehmed Şevket Eygi'den sert tepki: Dönmesin, yalan mı?
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?