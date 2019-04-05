Ekrem İmamoğlu, Fatih'te vatandaşlarla buluştu

İSTANBUL (AA) - CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Anıtkabir'e ne zaman fırsat bulsam giderim. Defteri almışlarsa bir daha gider bir daha yazarız." dedi.

İmamoğlu, Fatih Camisi'nde cuma namazı kıldıktan sonra Fatih Sultan Mehmet Han ve Gazi Osman Paşa'nın türbelerini ziyaret etti.

Gazi Osman Paşa'nın ölümünün 119. yılı nedeniyle helva dağıtımının ardından İmamoğlu, Kadınlar Pazarı'ndaki bir restoranda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İmamoğlu, bir gazetecinin "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, meclis çoğunluğundan bahsetti. 'Büyükşehir Belediye Başkanı olsa dahi sırtını dayayacak kimse olmayacak.' sözünü nasıl değerlendiriyorsunuz?" şeklindeki sorusu üzerine, "Biz yönetmeyi beceririz ve başarırız hiç kuşkuları olmasın. Belki şöyle düşünüyor olabilirler, bir başka siyasi anlayışla, yönetme kabiliyeti konusunda kendi partilerinde böyle bir eksiklik olabilir ama benim ruhumda böyle bir eksiklik yok. O kadar şeffaf bir yönetimi İstanbul'la buluşturacağız ki İstanbul'un 39 ilçe belediye başkanı da bizimle eşit bir biçimde İstanbulluya hizmet için çalışacak." diye konuştu.

Kendisinin elinin, kolunun bağlı olmadığını sırtını 16 milyon insana yaslayacağını anlatan İmamoğlu, "Meclisteki herkesi çalışmaya davet edeceğim. Onlarla beraber uyumlu bir şekilde süreci yöneteceğiz." dedi.

İmamoğlu, Anıtkabir defterini imzalarken "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı" sıfatını kullanması ve sonrasındaki gelişmelere ilgili soru üzerine, "Usulleri daha sonra konuşuruz. Şu an gündemimiz değil. Anıtkabir'e ne zaman fırsat bulsam giderim. Defteri almışlarsa bir daha gider, bir daha yazarız. Bizim için Anıtkabir'e gitmek çok önemli ve değerli. Bu konuda fırsat buldukça gideceğim ve moral bulmak için de gideceğim. Türkiye'mizin nasıl varlığını koruduğunu ve cumhuriyeti kurduğunu anlamak için gideceğim." ifadelerini kullandı.

Anıtkabir'e gitmesinin kendi kararı olup olmadığı yönündeki soruyu İmamoğlu, "Benim kararımdı. 'Anıtkabir'e seçimden sonra kazandığım zaman gideceğim.' demiştim. Seçimi kaybetsem de gidecektim aslında o benim ruhumda saklıydı. 'İlk ziyaretimi Anıtkabir'e yapacağım.' demiştim ve dolayısıyla onu gerçekleştirdim. Kendi kararımdı ve yönlendirme söz konusu değil." diye konuştu.

İmamoğlu, gazetecilerin AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın son durumla ilgili "aradaki farkın 18 bin civarına düştüğünü, oy farkının sürekli değiştiğini, sayımın tamamen yapıldığında işin değişeceği kanaatinde olduğu" açıklamalarıyla ilgili sorusu üzerine, "Matematik üzerinden konuşuyorum. Ortada bir sayım var doğru, önce bunu ele almak lazım. Sayım konusunda tekrar söylüyorum, sayımla ilgili bir derdimiz yok. Herkesin itiraz hakkını biz biliyoruz. Bunda problem yok. Hala milletin gözü önünde bir çifte standart varsa onu anlatıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Yeniden sayımlar sonrası bir değişiklik olmayacağını savunan İmamoğlu, "Matematiği, istatistiği ortada. Hiçbir şeyin değişmeyeceğinin altını çizmek istiyorum. Başka şeylere de artık girişim yapıyorlar. Başka itirazlar, bugün bazı ilçelere başvuru yapmışlar, o ilçelerle uğraşmaya başladılar. Kaybetmek bu kadar zor mu? 1994 yılında seçildiniz geldiniz, insanlar size bu oyu verdi. Teslim etmeyi bilin." dedi.

İmamoğlu, son sayımlarla ilgili de şunları söyledi:

''YSK da biz de kendi verilerimizi güncelliyoruz. Benim sosyal medya hesaplarımı takip edebilirler. Biz, orada ne olduysa, paylaşıyoruz. Bu hesap konusunda da 'Biz şuradan şuraya indik, şöyle oldu böyle oldu.' bu bir yanlıştır. Algı yaratıyorlar. Hesap bellidir. Yaklaşık 800 civarında iptal oyların sayımına başlandığı anda fark, 21 binin altındaydı. Başlanılan yeri yanlış tanımlıyorlar. Zaten 27 bin civarında ilk açıklamalarımız vardı pazar gecesi. Şu anda da 18 bin civarında bir oya inmiş durumda. Bu bahsettiğimiz oy da yaklaşık 120 binin üzerinde geçersiz oyların sayılmasından sonra elde edilmiş netice. Dolayısı ile bizim şöyle bir durumumuz söz konusu. Biz seçimlere ve sayımlara çok hassas yaklaşıyoruz. Toplumu iyi ve doğru bilgilendirme konusunda özel bir çabamız var. Burada yanlış yapmayacağız."