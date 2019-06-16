Ekrem İmamoğlu canlı yayın için giriş yaptı
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ile yapacağı ortak canlı yayın için Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'ne giriş yaptı.16 Haziran 2019 Pazar 20:36
CHP'li aday Ekrem İmamoğlu eşiyle birlikte, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ile birlikte gerçekleştireceği ortak canlı yayın için ütfü Kırdar Kongre Merkezi'ne geldi.
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