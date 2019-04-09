0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Ekrem İmamoğlu, Büyükçekmece'de vatandaşlara hitap etti

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu:- "Emniyetimizi, polisimizi yormayın. Kapı kapı gezip insanları tedirgin etmeyin. Biz, bu şehirde, devletimizin seçimle ilgili gerekli kurumların teminatlarıyla seçime girdik. O bakımdan insanların zihnini bulandırmaya gerek yok"- "Millet gitti, oy kullandı. Her şey belli oldu. Oylar sayıldı. Birileri, başarısızlıklarına kılıf uydurmak istiyor olabilir. Beni ilgilendirmiyor"

09 Nisan 2019 Salı 20:09
Ekrem İmamoğlu, Büyükçekmece'de vatandaşlara hitap etti

İSTANBUL (AA) - CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Büyükçekmece'de sahte seçmen iddiaları üzerine polisin yaptığı adres kayıt incelemesine ilişkin, "Emniyetimizi, polisimizi yormayın. Kapı kapı gezip insanları tedirgin etmeyin. Biz, bu şehirde, devletimizin seçimle ilgili gerekli kurumların teminatlarıyla seçime girdik. O bakımdan insanların zihnini bulandırmaya gerek yok." dedi.

İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte, mazbatasını alan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'e tebrik ziyaretinde bulundu. İmamoğlu, Büyükçekmece Belediyesi'ni ziyaretinin ardından burada toplanan vatandaşlara hitap etti.

Belediye Başkanı seçilen Hasan Akgün'ü tebrik etmeye geldiğini dile getiren İmamoğlu, dün Kartal'da olduğunu belirterek her gün bir yere gitmeye çalıştığını söyledi.

İmamoğlu, bu şehre hizmet etmek istediklerini ifade ederek, "Seçmen sandıkta bir mesaj verdi. Göreceksiniz, bu kardeşiniz İstanbul'un 39 belediye başkanını aynı şekilde karşılayacak, hiç kimseyi birbirinden ayırmayacak, herkesi kucaklayacak. Hiç kimseyi dışarıda bırakmayacak. AK Parti'liymiş, MHP'liymiş, CHP'liymiş... Hiç birisini birbirinden ayırmadan İstanbul'a hizmet edeceğime hepinizin huzurunda söz veriyorum." diye konuştu.

Kendisini dinleyen kalabalığa, "Bu akşam eve giderken, siyasi düşüncesinden dolayı, yüzü asık biriyle karşılaşırsanız, gidin ona sarılın" diyen İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Bizi kim bölebilir? Uydurma işler üretenler var, onlara da kimse aldanmasın. Biz, devletin kurumlarına inandık, güvendik. Sandıklarda seçilenler belli oldu. Millet gitti, oy kullandı. Her şey belli oldu. Oylar sayıldı. Birileri, başarısızlıklarına kılıf uydurmak istiyor olabilir. Beni ilgilendirmiyor. On binlerce insan sandıkların başında. Hiç ayrılmayacaklar bu iş sonuçlanıncaya kadar. Emeklerine sağlık, polisimizin, emniyetimizin emeklerine sağlık. Ayaklarına taş değmesin. Ama boğmayın bizi. Normalleşelim. İstanbul beni bekliyor."

Büyükçekmece'de sahte seçmen iddiaları üzerine polisin yaptığı adres kayıt incelemesi konusuna da değinen İmamoğlu, sözlerini, "Başka çabalara gerek yok. Emniyetimizi, polisimizi yormayın. Kapı kapı gezip insanları tedirgin etmeyin. Biz, bu şehirde, devletimizin seçimle ilgili gerekli kurumların teminatlarıyla seçime girdik. O bakımdan insanların zihnini bulandırmaya gerek yok. Şu kadar farkla oy kazandık, onları bir kenara koy. Vatanımız, milletimiz, şehrimiz için çalışmaya başlayacağız." diye tamamladı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Nisan 2019 Salı 20:09
  1. CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ekrem İmamoğlu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Belçika İslam Temsil Kurulu Başkanı Mehmet Üstün Yeni Zelanda’da
    1. Belçika İslam Temsil Kurulu Başkanı..
    2. Emet’te ev yangını
    3. 2. Lig takımı Fenerbahçeli yıldızın..
    4. Mali'de kano battı: 10 ölü
    5. New York'ta kızamık salgını
    6. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Libya'da..
    7. Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında terör..
    8. Katar Dışişleri Bakanı Al Sani:..
    9. Millilerden 2’si altın 4 madalya
    10. Savcı Sayan'dan CHP'li belediye..
    11. Türkiye ile Katar arasında kritik..
    12. Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi
    13. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(ABD'nin..
    14. Alanyaspor’da Malatyaspor maçı..
    15. Katar Dışişleri Bakanı Al Sani:..
    16. AB-Çin Zirvesi
    17. Gaziantep için yağış ve dolu uyarısı
    18. Filistinli tutuklularla dayanışma için..
    19. Yer: Sultangazi! Kurye aracından yarım..
    20. Helal Turizmin Alanya’daki yükselen..
    21. Cezayir genelkurmayı, mesajında bugün..
    22. "Umarım Karabükspor bu mücadeleyi..
    23. Putperest Hindular, inek eti sattığı..
    24. Karısını ve kayınvalidesini öldüren..
    25. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:..
    26. Yunuslar Mavi Vatan'da yalnız bırakmadı
    27. BM, Meksika'ya Ulusal Muhafız..
    28. Bacanağını pompalı tüfekle öldürdü
    29. GÜNCELLEME - Manisa'da tarım..
    30. Amasya'da kermes çadırı rüzgar..
    Gündemi sarsan iddia! "Seçimler 2 Haziran'da yeniden yapılacak"
    Gündemi sarsan iddia! "Seçimler 2 Haziran'da yeniden yapılacak"
    Erdoğan: Organize suçun yapıldığını tespit etmiş durumdayız
    Erdoğan: Organize suçun yapıldığını tespit etmiş durumdayız
    İstanbul'da makas daralıyor! İşte YSK'ya göre son durum
    İstanbul'da makas daralıyor! İşte YSK'ya göre son durum
    Temelli söyledi, siyonistler harekete geçti! Türkiye oyunu
    Temelli söyledi, siyonistler harekete geçti! Türkiye oyunu
    Ha ha.. CHP’liler tahsilli, onun için geçersiz oylar sizden çıkıyor!
    Ha ha.. CHP’liler tahsilli, onun için geçersiz oylar sizden çıkıyor!

    Günün Karikatürü

    9 Nisan 2019
    BAE, Mısır ve S. Arabistan'ın sinsi Türkiye planı
    BAE, Mısır ve S. Arabistan'ın sinsi Türkiye planı
    S-400, PKK koridorunu tarihe gömer
    S-400, PKK koridorunu tarihe gömer