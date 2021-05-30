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Gündem Ekrem İmamoğlu bu istismarı çok sevdi! 'Yuh' Fatih Sultan Mehmed Han ikiyüzlülüğü
Gündem

Ekrem İmamoğlu bu istismarı çok sevdi! 'Yuh' Fatih Sultan Mehmed Han ikiyüzlülüğü

İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un fetih yıldönümünde 'Osmanlı'nın Kirli İşleri' başlığını atan Oda Tv'yi, Fatih Sultan Mehmed Han'ın resminin olduğu ilanı vererek ödüllendirdi. Bugün de Fatih Sultan Mehmed Han'ı anlatan kitabı satışa sunduklarını duyurarak, ikiyüzlülükte 'level' atladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-30 22:44:00 -
Ekrem İmamoğlu bu istismarı çok sevdi! 'Yuh' Fatih Sultan Mehmed Han ikiyüzlülüğü

 Yeniakit.com.tr 

Karanlık Oda, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (SAV) tarafından müjdelenen İstanbul'un fethinin yıldönümünde Osmanlı'ya olan kinini kustu. 'Osmanlı'nın Kirli İşleri' başlığını atan Oda Tv'ye tepki yağdı. Osmanlı'nın karalanmaya çalışıldığı haber, gelen tepkiler üzerine bir süre sonra geri silindi.

Bir yanda reklan bir yanda kin!

Haberin manşette yer aldığı esnada ise ikiyüzlülerin maskesinin düştüğü bir görsel yakalandı. Bir yanda İstanbul'un fethinin yıldönümünde Efendimiz'in (SAV) müjdelediği kumandan Fatih Sultan Mehmed Han'ın resminin olduğu reklam yer alırken, diğer yanda da 'Osmanlı'nın Kirli İşleri' başlığıyla ecdadımıza olan kinlerini kustular.

İkiyüzlülükte 'level' atladı

Osmanlı'ya hakaret eden karanlık Oda'yı Fatih Sultan Mehmed Han'ın resminin olduğu reklamla ödüllendiren CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, diğer yandan da Fatih Sultan Mehmed Han'ın hayatını anlatan kitabı satışa sunduklarını duyurdu.

 

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