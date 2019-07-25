0553 313 94 23

Ekrem İmamoğlu, Billboard’lardan teşekkür edip tatile gitti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yeni başkanı Ekrem İmamoğlu, billboardlardan İstanbullulara teşekkür ederek 8 günlük tatile çıktı.

25 Temmuz 2019 Perşembe 16:49
Ekrem İmamoğlu, Billboard’lardan teşekkür edip tatile gitti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yeni başkanı Ekrem İmamoğlu, billboardlardan İstanbullulara teşekkür ederek 8 günlük tatile çıktı.


Seçim sürecinde, "İstanbul’un kaybedecek tek bir dakikası bile yoktur" diyen Ekrem İmamoğlu, seçimi kazandıktan 3 hafta sonra, mazbatasını alıptatile çıktı. İstanbul belediye başkanlığı seçimlerinde sürekli ‘’çok çalışacağız’’diyen Ekrem İmamoğlu’nun tatile çıkması sosyal medyada vatandaşların tepkisine yol açtı. Vatandaşlar sosyal medya üzerinden ‘hani İstanbul’un kaybedecek bir dakikası bile yoktu’ diyerek sosyal medyadan tepkilerini dile getirdi.


İstanbul’un tüm metrobüs üst geçitlerine ve reklam panolarına teşekkür yazısı asarak, henüz başkanlık koltuğunda 1 ay bile oturmayan Ekrem İmamoğlu, koltuğunu vekiline devrederek tatile çıktı. Bodrum’da Zülfü Livaneli konserinde görüntülenen Ekrem İmamoğlu’nun, 8 günlük izin bitişinde de hafta sonu Afyon’da yapılacak CHP kampına katılacağı öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 16:49
  1. konser

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İspanya’da Sanchez hükümeti için güven oylamasında ikinci tur
    1. İspanya’da Sanchez hükümeti için güven..
    2. Gürün’de ressamlar çekirdekten..
    3. Hayalet şehir Maraş’ta envanter..
    4. Kalaycı: “Şehrin dört bir yanında..
    5. Şahinbey rengarenk çiçeklerle bezendi
    6. Lübnanlı Bakan'dan İsrail'e Filistin..
    7. Tunus'ta cumhurbaşkanlığı seçimleri..
    8. Balıkçılarda sazan bolluğu
    9. Bıçaklanarak öldürülen Aras EDAŞ..
    10. İslam eliyle insanlaşan beşeriyet ve..
    11. Yaşlanma hızınızı yavaşlatmak mümkün mü?
    12. Köy muhtarının evi yandı
    13. Ayvalık’ta orman yangını...
    14. Serbest piyasada altın fiyatları
    15. İlkadım’da stratejik paydaş analiz..
    16. UNHCR: "Libya’daki gemi kazasında 150..
    17. Güney Kore'den Kuzey Kore'ye füze..
    18. Seydişehir’de maden yolu asfaltlanarak..
    19. "Önemli ölçüde parasal teşvikler..
    20. Hasta kabulü öncesi lansmanlar devam..
    21. Canpolat’a Polonya heyetinden ziyaret
    22. 3 kişinin öldüğü kaza kamerada
    23. Şuhut Belediyesi su arıza ekipleri..
    24. Kıbrıs'ta sıcak gelişme! Türkler..
    25. Jandarma’dan kenevir operasyonu
    26. 3’üncü Tarım ve Orman Şurası..
    27. THY Azerbaycan uçuşlarına ilgi büyük
    28. Diyarbakır'da öldürülen terörist bakın..
    29. BB Erzurumspor Cenk Ahmet Alkılıç’ı..
    30. ’LÖSEV İyilikler Tırı’ İzmirli..
    Gündemi sarsan iddia! Fetullah Gülen öldü mü?
    Gündemi sarsan iddia! Fetullah Gülen öldü mü?
    Şehit Ömer Halisdemir’in ismini sildirmişti! Terfi bekliyor
    Şehit Ömer Halisdemir’in ismini sildirmişti! Terfi bekliyor
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    Davutoğlu'ndan Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler! "Ben suçluysam Erdoğan da suçlu"
    Davutoğlu'ndan Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler! "Ben suçluysam Erdoğan da suçlu"
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!

    Günün Karikatürü

    25 Temmuz 2019
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı
    Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı
    Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı