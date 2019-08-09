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Ekrem İmamoğlu baskılara dayanamadı! İBB'ye dün atandı, bugün istifa etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İSBAK AŞ.’ye atadığı Bahaddin Yetkin, istifa kararı aldı. İstifanın, CHP'lilerin İmamoğlu'na gösterdiği yoğun baskı ve tepkiden kaynaklandığı öğrenildi.

09 Ağustos 2019 Cuma 21:55
Ekrem İmamoğlu baskılara dayanamadı! İBB'ye dün atandı, bugün istifa etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İSBAK AŞ.’ye atadığı Bahaddin Yetkin, 'Gördüğüm lüzum üzerine istifa ediyorum' diyerek görevini bıraktı.

İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun’un yaptığı yazılı açıklamayla Yetkin’in istifası duyuruldu. Açıklamada, “Sayın İmamoğlu daha önce yaptığı açıklamalarda sık sık “Atamalarda liyakata önem verileceğini ve partizanlık yapılmayacağını’ belirtmişti. Bu vesile ile söz konusu adaylık atamada bir sorun görülmedi. Lakin, hem kamuoyuna yansıyan sosyal medya paylaşımları, hem de bu akşam sona eren incelemede görüldü ki, asla yönetim ve hayata bakış açımızla örtüşmeyecek başka paylaşımlar da yapılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu açıklamada “Kamuoyunun, İBB ve iştiraklerinin faaliyetlerinde her zaman böyle hassasiyetle gözetleyici ve uyarıcı olmasından da büyük memnuniyet duyacağımızı belirtir, siz değerli basın mensuplarına ve halkımıza teşekkür ederiz” denilmesi dikkat çekti.

İşte o açıklamanın tamamı:

“Değerli Basın Mensupları,

8 Ağustos Perşembe günü İBB üst yönetiminin tanıtım toplantısının yapıldığı andan itibaren İBB iştirakimiz olan İSBAK A.Ş Genel Müdürlüğü görevine getirilen Bahaddin Yetkin’in daha önce yaptığı sosyal medya paylaşımları ve beğenileri kamuoyu tarafından tartışılmaya başlandı.

Bunun üzerine İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla konuyla ilgili ayrıntılı bir inceleme başlatıldı. İnceleme sürerken bugün konuyla ilgili açıklama yapan Sayın İmamoğlu ‘ Arkadaşlarımız işe alırken incelemelerini liyakat ve tecrübe üzerine yaptı. Baktığımız pencere buydu’ değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca, İSBAK A.Ş genel müdürlüğüne atanmadan evvel, Bahadır Yetkin’in Ak Parti’den milletvekili aday adayı olduğu tarafımızca biliniyordu.

Sayın İmamoğlu daha önce yaptığı açıklamalarda sık sık “Atamalarda liyakata önem verileceğini ve partizanlık yapılmayacağını’ belirtmişti. Bu vesile ile söz konusu adaylık atamada bir sorun görülmedi. Lakin, hem kamuoyuna yansıyan sosyal medya paylaşımları, hem de bu akşam sona eren incelemede görüldü ki, asla yönetim ve hayata bakış açımızla örtüşmeyecek başka paylaşımlar da yapılmıştır.

Bu vesile ile akşam saatlerinde Bahadır Yetkin ile durum paylaşılmış kendisi de İSBAK A.Ş’deki tüm görevlerinden 10 Ağustos 2019 günü saat 20.04 itibariyle istifa etmiştir.

İstifa, İBB başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu tarafından kabul edilmiştir. Şeffaf yönetim anlayışımız gereği süreç tüm ayrıntısıyla paylaşılmıştır. Kamuoyunun, İBB ve iştiraklerinin faaliyetlerinde her zaman böyle hassasiyetle gözetleyici ve uyarıcı olmasından da büyük memnuniyet duyacağımızı belirtir, siz değerli basın mensuplarına ve halkımıza teşekkür ederiz.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 21:55
  1. İstanbul
  2. Ekrem İmamoğlu

YORUM YAZ

  • HayrettinHayrettin41 dk önce
    Onlar için çalışacağına... İyi olmuş... Bu arada Eko'nun da nasıl basiretsiz bir yönetici olduğu ortaya çıkmış oldu. Onun bunun gazıyla iş yapıyor.
  • hizipsavarhizipsavar41 dk önce
    daha pkk ve feto kadro isteyecek iş aş ve para isteyecek. o zaman gör şenliğisadece seyredin. yorum yok millet kendisi görecek.

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