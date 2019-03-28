Ekrem İmamoğlu'nun komik iddiası sosyal medyada alay konusu oldu!

Marjinalleşen ve terör örgütleriyle kol kola giren CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu, bir CHP geleneği olan hayal satma işini farklı bir boyuta taşıdı. İmamoğlu, taraftarlarına seslenirken kantarın topuzunu kaçırdı ve Allah'ın üzerine yemin etti.

Rekor kırdı

İmamoğlu'nun bu sözleri ile Kemal Sunal'ın Hababam Sınıfı'ndaki sahnesinin yer aldığı video kısa sürede sosyal medyada büyük beğeni topladı, en çok paylaşılanlar arasına girdi.