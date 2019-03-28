0553 313 94 23

Ekrem İmamoğlu'nun komik iddiası sosyal medyada alay konusu oldu!

Beylükdüzü Belediye Başkanı ve Zillet İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Ekrem İmamoğlu İstanbul'da seçimi kazanacağını iddia etmişti. İmamoğlu'nun "vallahi de billahi de bu seçimi kazanıyoruz aramızda kalsın" sözleri Kemal Sunal'ın Hababam Sınıfı filminden bir sahneyi hatırlattı.

28 Mart 2019 Perşembe 15:08

Marjinalleşen ve terör örgütleriyle kol kola giren CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu, bir CHP geleneği olan hayal satma işini farklı bir boyuta taşıdı. İmamoğlu, taraftarlarına seslenirken kantarın topuzunu kaçırdı ve Allah'ın üzerine yemin etti.

Rekor kırdı

İmamoğlu'nun bu sözleri ile Kemal Sunal'ın Hababam Sınıfı'ndaki sahnesinin yer aldığı video kısa sürede sosyal medyada büyük beğeni topladı, en çok paylaşılanlar arasına girdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 15:08
  1. Ekrem İmamoğlu
  2. CHP
  3. Kemal Sunal
  4. aramızda kalsın

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trabzonsporlu Novak'ın arka uyluk kasında yaralanma tespit edildi
    1. Trabzonsporlu Novak'ın arka uyluk..
    2. Cübbeli Ahmet Hoca 31 Mart seçimleri..
    3. Miniklerden ‘Yaşasın Tiyatro’ etkinliği
    4. KMÜ’de, yöresel yemek yarışması..
    5. BES'te kategorilerine göre en fazla..
    6. BES'te kategorilerine göre en fazla..
    7. Yeni evlendiği eşini öldürdü: 7 yıl 13..
    8. En fazla kaybettiren BES fonları
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin..
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pazarlık..
    11. Türk lise öğrencileri New York’ta iki..
    12. Eskişehir’de cinayet davasında karar
    13. Erzurum İHA Bölge Müdürü Türkez’den..
    14. BES fonu istatistikleri
    15. En fazla kazandıran BES fonları
    16. Şampiyon sporculardan Vali Taşbilek’e..
    17. 71 suçtan aranan kişi yakalandı
    18. Kategorilerine göre en fazla..
    19. Bölgesel İstişare Toplantısı’na GTO..
    20. Bankacılık sektörünün toplam kredi..
    Turan açık açık söyledi: AK Parti'nin oyu düşerse...
    Turan açık açık söyledi: AK Parti'nin oyu düşerse...
    Mazhar Alanson'un sözleri laikçi yobazları çıldırttı
    Mazhar Alanson'un sözleri laikçi yobazları çıldırttı
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?

    Günün Karikatürü

    28 Mart 2019
    İmzalar atıldı! O ülke silahları Türkiye'den alacak
    İmzalar atıldı! O ülke silahları Türkiye'den alacak
    Erdoğan’a darbe iması mı? Hürriyet’ten seçime 3 gün kala anlamsız manşet!
    Erdoğan’a darbe iması mı? Hürriyet’ten seçime 3 gün kala anlamsız manşet!