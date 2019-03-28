Ekrem İmamoğlu'nun komik iddiası sosyal medyada alay konusu oldu!
Beylükdüzü Belediye Başkanı ve Zillet İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Ekrem İmamoğlu İstanbul'da seçimi kazanacağını iddia etmişti. İmamoğlu'nun "vallahi de billahi de bu seçimi kazanıyoruz aramızda kalsın" sözleri Kemal Sunal'ın Hababam Sınıfı filminden bir sahneyi hatırlattı.28 Mart 2019 Perşembe 15:08
Marjinalleşen ve terör örgütleriyle kol kola giren CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu, bir CHP geleneği olan hayal satma işini farklı bir boyuta taşıdı. İmamoğlu, taraftarlarına seslenirken kantarın topuzunu kaçırdı ve Allah'ın üzerine yemin etti.
Rekor kırdı
İmamoğlu'nun bu sözleri ile Kemal Sunal'ın Hababam Sınıfı'ndaki sahnesinin yer aldığı video kısa sürede sosyal medyada büyük beğeni topladı, en çok paylaşılanlar arasına girdi.
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