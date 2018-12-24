0553 313 94 23

Ekrem İmamoğlu, Abdullah Gül ile görüştüğü iddialarına cevap verdi

CHP'nin istanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, katıldığı bir canlı yayında,Abdullah Gül ile görüştüğü iddialarına yönelik açıklamada bulundu.

24 Aralık 2018 Pazartesi 22:29
Ekrem İmamoğlu, Abdullah Gül ile görüştüğü iddialarına cevap verdi

CHP'nin istanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüştüğü iddialarına yönelik açıklamada bulundu.

Habertürk TV ekranlarında katıldığı canlı yayında, programın sunucusu Didem Arslan Yılmaz'ınAbdullah Gül ile görüşüp görüşmediğine ilişkin sorduğu soruya, "Yıllar önce bir cuma namazında denk geldik. Onun dışında yok." dedi.

'Akşener destek olacağını söyledi'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşüp görüşmediği ile ilgili soruya da cevap veren İmamoğlu, "Kendileri beni aradı, büyük onur, teşekkür ettim kendilerine, O da başarılar diledi, Daha önceden de tanışıklığımız vardı. Destek olacaklarını söylediler. Çok da mutlu oldum açıkçası." diye konuştu.

"Ben aslında bir İstanbul ittifakı arıyorum." diyen İmamoğlu, Didem Arslan Yılmaz'ın "İçinde HDP de olacak mı" sorusuna da "Herkes olacak" diye cevap verdi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 22:29
  1. İstanbul
  2. Ekrem Imamoğlu
  3. abdullah gül

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sudan Devlet Başkanı Beşir'den "ekonomik reform" vaadi
    1. Sudan Devlet Başkanı Beşir'den..
    2. Ekrem İmamoğlu, Abdullah Gül ile..
    3. İstanbul'da Noel kutlaması
    4. İsrail'de muhalefetten "Netanyahu..
    5. Basketbolda maçın ardından
    6. Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi
    7. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    8. On Numara çekildi (2)
    9. ABD piyasaları tarihin en kötü Noel..
    10. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    11. Fenerbahçe galibiyeti unuttu!
    12. On Numara çekildi (1)
    13. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    14. Karda mahsur kalan öğretmenler 3..
    15. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı..
    16. ABD borsalarını alt üst eden paylaşım!..
    17. Hatay'da Noel ayini
    18. Şehit polisin cenazesi memleketine..
    19. Avustralya'da "çatırtı sesleri"..
    20. "Suriye'nin yeniden inşasına Suudi..
    'Pezevenk'e açıklama: "Sana ne pezevenk" demişti
    'Pezevenk'e açıklama: "Sana ne pezevenk" demişti
    'Pezevenk' Müjdat Gezen meğer sübyancıymış! Evli halde 16-17 yaşındaki kıza asılmış...
    'Pezevenk' Müjdat Gezen meğer sübyancıymış! Evli halde 16-17 yaşındaki kıza asılmış...
    Bakan Soylu 'kaçacak' iddialarına çok sert tepki gösterdi: İspat etmezsen karışmam...
    Bakan Soylu 'kaçacak' iddialarına çok sert tepki gösterdi: İspat etmezsen karışmam...
    Başkan Erdoğan'dan Melih Gökçek açıklaması!
    Başkan Erdoğan'dan Melih Gökçek açıklaması!
    Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma
    Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma

    Günün Karikatürü

    25 Aralık 2018
    "Türkiye’yi kasıp kavuracak sokak olaylarına hazırlanıyorlar!"
    "Türkiye’yi kasıp kavuracak sokak olaylarına hazırlanıyorlar!"
    Ünlü yaptığı Murat Özdemir'den Acun Ilıcalı'ya tehdit: Aklın varsa içeride öldür beni
    Ünlü yaptığı Murat Özdemir'den Acun Ilıcalı'ya tehdit: Aklın varsa içeride öldür beni