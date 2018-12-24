Ekrem İmamoğlu, Abdullah Gül ile görüştüğü iddialarına cevap verdi

CHP'nin istanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüştüğü iddialarına yönelik açıklamada bulundu.

Habertürk TV ekranlarında katıldığı canlı yayında, programın sunucusu Didem Arslan Yılmaz'ınAbdullah Gül ile görüşüp görüşmediğine ilişkin sorduğu soruya, "Yıllar önce bir cuma namazında denk geldik. Onun dışında yok." dedi.

'Akşener destek olacağını söyledi'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşüp görüşmediği ile ilgili soruya da cevap veren İmamoğlu, "Kendileri beni aradı, büyük onur, teşekkür ettim kendilerine, O da başarılar diledi, Daha önceden de tanışıklığımız vardı. Destek olacaklarını söylediler. Çok da mutlu oldum açıkçası." diye konuştu.

"Ben aslında bir İstanbul ittifakı arıyorum." diyen İmamoğlu, Didem Arslan Yılmaz'ın "İçinde HDP de olacak mı" sorusuna da "Herkes olacak" diye cevap verdi.