Ekrem İmamoğlu 15 Temmuz anma törenlerine davet edildi mi? İmamoğlu törene katılacak mı?

Asker üniforması giyip TSK’ya sızan FETÖ’cü alçakların 3 yıl önce gerçekleştirdiği 15 Temmuz hain darbe girişimine ilişkin anma törenleri için hazırlıklar yapılmakta. Cumhurbaşkanlığı, 15 Temmuz Anma Törenleri ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Havalimanı'nda bir anma töreni düzenlenecek. Peki Ekrem İmamoğlu 15 Temmuz anma törenlerine davet edildi mi? Ekrem İmamoğlu 15 Temmuz törenlerine katılacak mı?

23 Haziran seçimlerinde CHP, İP ve HDP’nin ortak adayı olarak seçimlere giren ve seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Ekrem İmamoğlu, 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma törenleri kapsamında, 14 Temmuz'da İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın şehit ailelerine vereceği yemeğe, 15 Temmuz'da ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı programlara davet edildi. 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma törenleri kapsamında, 14 Temmuz'da İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın 15 Temmuz Şehit ailelerine akşam yemeği verecek. İmamoğlu'nun yemeğe katılacağı öğrenildi.