0553 313 94 23

Ekrem İmamoğlu: “11 ilçedeki sayımlar tamamlandı”

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, yaptığı açıklamada 11 ilçede sayımın tamamlandığını kaydetti.

04 Nisan 2019 Perşembe 16:59
Ekrem İmamoğlu: “11 ilçedeki sayımlar tamamlandı”

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, yaptığı açıklamada 11 ilçede sayımın tamamlandığını kaydetti.


CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu itirazlar sonucu ilçe seçim kurullarında yapılan sayımlara ilişkin açıklama yaptı.


Şuana kadar 11 ilçede yeninden sayımın tamamlandığını kaydeden İmamoğlu, “Aradaki fark 19 bin 552.Yani 21 bin civarındaki rakamlardan bu süreç başladığından buraya indi. Bu farklar dengeli bir şekilde devam ediyor. Arkadaşlarımın yaptığı simülasyona göre artı eksi değerlere göre günün sonuna 18 bin ila 20 bin arasındaki fark korunarak bu süreç tamamlanacak. Geçersiz oyların sayılmasının bizi götüreceği sonuç budur” diye konuştu.


Anıtkabir’e yönelik ziyareti ne ilişkin eleştirileri değerlendiren İmamoğlu, "Sanki yanlış bir iş yapmışım gibi bunu kamuoyunun önünde tartıştırmaya çalışıyorlar. Fırsatım olsa senenin 365 günü Anıtkabir’e giderim. Dua ederim, minnet duygularımı dile getiririm, gitmeden de ederim. Onun silah arkadaşı olan dedemi anarım. Açıklama yaparken sağa sola giderek imza atıyor diyenlere duyuyorum, Anıtkabir’e gitmek sağa sola gitmek değildir. Memlekete özendir, birliğine, dirliğine olan saygıdır. İlk yapmam gereken şeyi yaptım, Anıtkabir’e ziyaret ettim. Ziyaretimin sonrasındaki yazdığım metin, bence beni eleştirenler tarafından okunması gereken güzel bir yazı olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Nisan 2019 Perşembe 16:59
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AFAD’dan öğrencilere ilk yardım eğitimi
    1. AFAD’dan öğrencilere ilk yardım eğitimi
    2. Sanal alemde kaçarken Trabzon’da..
    3. 5.Ulusal Arguvan Sempozyumu..
    4. Ekrem İmamoğlu'nun Anıtkabir..
    5. AK Parti’li Arvas’tan teşekkür mesajı
    6. Başkan Altay ve ilçe belediye..
    7. Altının kilogramı 234 bin liraya..
    8. CHP’li aday Konakcı’dan açıklama
    9. Başkan Ali Özkan mazbatasını aldı
    10. Başkan Alinur Aktaş:"Bir liranın..
    11. "Güvenli Gelecek Sizinle Gelecek"..
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan Beylerbeyi..
    13. Başkan Tollu mazbatasını aldı
    14. TUSAŞ’ın stajyer mühendisleri..
    15. Bahar Şenlikleri spor müsabakalarında..
    16. Başkan Topaloğlumazbatasını aldı
    17. Zeybekçi: “Başkan Zolan’ın aynı..
    18. Kanseri yenen başhemşire moral verdi
    19. Yayalara kırmızı ışık uyarısı
    20. İstanbul'da 11 ilçedeki geçersiz..
    21. Bakanlık yayınladığı kamu spotu ile..
    22. Hükmü Pekmezci kimdir? Bayburt..
    23. Taliban yine vurdu: 30 ölü
    24. Fenerbahçe fişi çekti!
    25. CHP'den "İstanbul seçimlerine" ilişkin..
    26. Resmen duyuruldu! Türkiye ile..
    27. Hakkari kırsalında silah ele geçirildi
    28. Ekrem İmamoğlu: “11 ilçedeki sayımlar..
    29. Rektör Çomaklı "Parmak Alfabesi..
    30. AK Parti’de itirazlar devam ediyor
    Cumhurbaşkanı Erdoğan tatile çıkıyor
    Cumhurbaşkanı Erdoğan tatile çıkıyor
    AK Parti'den İstanbul için flaş açıklama! İmamoğlu'na çok sert tepki
    AK Parti'den İstanbul için flaş açıklama! İmamoğlu'na çok sert tepki
    YSK Başkanı'ndan açıklama
    YSK Başkanı'ndan açıklama
    Sarıyer'de büyük vurgun! 6 bin 351 oy...
    Sarıyer'de büyük vurgun! 6 bin 351 oy...
    İstanbul'da geçersiz oyların sayımında son durum
    İstanbul'da geçersiz oyların sayımında son durum

    Günün Karikatürü

    4 Nisan 2019
    AK Partili Başkan, CHP'li vekile böyle ayar verdi
    AK Partili Başkan, CHP'li vekile böyle ayar verdi
    Destici'den Ankara ve İstanbul yorumu! "Cumhur İttifakı'nın partimizi dışlaması sonuçları etkiledi
    Destici'den Ankara ve İstanbul yorumu! "Cumhur İttifakı'nın partimizi dışlaması sonuçları etkiledi