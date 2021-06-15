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Biyografi Ekrem Güler kimdir? Ekrem Güler nerelidir? Ekrem Güler hayatı biyografisi
Biyografi

Ekrem Güler kimdir? Ekrem Güler nerelidir? Ekrem Güler hayatı biyografisi

Ekrem Gülere mesleği nedir? Ekrem Güler kim olduğu özellikle de sosyal medyada merak ediliyor. Tıp Fakültesi mezunu olan Ekrem Güler, 2010 yılında İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji bölümünde son eğitimini almıştır. 2005-2010 yılları arasında Kartal Koşuyolu Kalp Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Ekrem Güler kimdir? Ekrem Güler nerelidir? İşte Ekrem Güler hayatı biyografisi.

Yeniakit Publisher
2021-06-15 14:05:00 - 2021-06-15 14:06:37
Ekrem Güler kimdir? Ekrem Güler nerelidir? Ekrem Güler hayatı biyografisi

Ekrem Güler mesleği nedir? Ekrem Güler kim olduğu özellikle de sosyal medyada merak ediliyor. Tıp Fakültesi mezunu olan Ekrem Güler, 2010 yılında İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji bölümünde son eğitimini almıştır. 2005-2010 yılları arasında Kartal Koşuyolu Kalp Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Ekrem Güler kimdir? Ekrem Güler nerelidir? İşte Ekrem Güler hayatı biyografisi.

Ekrem Güler kimdir? Ekrem Güler, Erzurum'un Hınıs ilçesinde dünyaya gelmiştir. Doç. Dr. Ekrem Güler, Bağcılar Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde Kardiyoloji uzmanı olarak çalışmaktadır.

Ekrem Güler kimdir? Ekrem Güler nerelidir?  Ekrem Güler Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi mezunudur. Mezun olduktan sonra çeşitli hastanelerde çalışmıştır. Son eğitimini 2010 yılında İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji bölümünde almıştır. Ekrem Güler, 2005-2010 yılları arasında Kartal Koşuyolu Kalp Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev almıştır. Ardından 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi ve Atatürk Devlet Hastanesi hastanelerinde çalışmıştır.Dr. Öğr. Üyesi, Doç. Dr. Ekrem Güler Kardiyoloji uzmanıdır.

Ekrem Güler hangi branşlarda hizmet veriyor?

Efor treadmil testi,

Anjiyografi,

Kalp bypass ameliyatı,

Stent(koroner anjiyoplasti) alanlarında hizmet vermektedir.

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