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Biyografi Ekrem Güler kimdir? Ekrem Güler ne iş yapıyor?
Biyografi

Ekrem Güler kimdir? Ekrem Güler ne iş yapıyor?

Ekrem Güler kimdir? Ekrem Güler ne iş yapıyor? soruları organize su örgütü elebaşı Sedat Peker’in sosyal medya hesabı üzerinden Ekrem Güler hakkında bir takım iddiaları sonrası araştırılmaya başlandı. Ekrem Güler Koruma Daire başkanı kimdir? Ekrem Güler, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun koruma müdürü mü?

Yeniakit Publisher
2021-06-15 13:59:00 - 2021-06-15 14:19:25
Ekrem Güler kimdir? Ekrem Güler ne iş yapıyor?

İçişleri Bakanlığı Koruma Daire Başkanlığı görevinde bir süre bulunan Ekrem Güler'in emekli olduktan sonra İş Bankası'nda göreve başladığı organize suç örgütü lieri Sedat Peker tarafından iddia ediliyor.

Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in en son CHP yetkililerine seslenerek Ekrem Güler'in ismini vermesi sonrası Koruma Daire Başkanı olduğu söylenen Ekrem Güler biyografisi hakkında bilgi bulunmuyor. 

Ekrem Güler ne iş yapıyor?

Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker, Ekrem Güler’in ne iş yaptığına ilişkin şu iddiada bulundu: “CHP yetkilileri, aynı zamanda Silivri Emniyet Müdürü’nün intiharından da sorumlu olan bu şahıs İş Bankası yönetim kurulunun baş danışmanlığını yapıyor.”

 

 

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