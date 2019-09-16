Ekrem Gökay Yüksel kimdir? MHP Balıkesir yeni İl Başkan Ekrem Gökay Yüksel
Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç'ı sosyal medya hesabından eleştiren Balıkesir İl Başkanı Orhan Dereli görevinden alındı. Dereli'nin yerine Ekrem Gökay Yüksel atandı. Balıkesir İl Başkanlığı görevine getirilen Ekrem Gökay Yüksel kimdir? İşte ayrıntılar...16 Eylül 2019 Pazartesi 18:31
Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç'ı sosyal medya hesabından eleştiren Balıkesir İl Başkanı Orhan Dereli görevinden alındı. Dereli'nin yerine Ekrem Gökay Yüksel atandı. Balıkesir İl Başkanlığı görevine getirilen Ekrem Gökay Yüksel kimdir? İşte ayrıntılar...
Ekrem Gökay Yüksel kimdir?
MHP’de Balıkesir il yönetimi fesh oldu ve Partinin genel merkezi tarafından yeni atama yapıldı. Teşkilat İşleri Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, yeni il teşkilatını oluşturması için Ekrem Gökay Yüksel'i görevlendirdi. Parti genel merkezinin daveti üzerine yetkili almak amacıyla Ankara'ya giden Ekrem Gökay Yüksel, pazartesi günü göreve başlayacak. Ülkücü camiada sevilen biri olan Yüksel,önümüzdeki hafta başında kamuoyuna açıklama yapacak. Yüksel, Balıkesir'de uzun yıllar Ülkü Ocakları başkanlığı görevini yürütmüştü.
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