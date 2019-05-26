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Ekrem Çelebi;“ İstanbul’u alacağız”

Ak Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı’da Ozanlar Köyü Yolu üzerindeki Polis Kontrol Noktasında nöbet tutan polisleri ziyaret etti.

26 Mayıs 2019 Pazar 03:51
Ekrem Çelebi;“ İstanbul’u alacağız”

Ak Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı’da Ozanlar Köyü Yolu üzerindeki Polis Kontrol Noktasında nöbet tutan polisleri ziyaret etti. Çelebi, burada yaptığı açıklamada, “ İstanbul’u alacağız” dedi


Ak Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı Kızılay Şubesi tarafından Ağrı Merkez Nadiriye camisinde düzenlenen iftar programına katıldıktan sonra esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek, sorun ve taleplerini dinledi.


Ardından beraberindeki Ak Parti heyeti ile kentte çeşitli ziyaretlerde bulunan Çelebi, Ak Parti Ağrı İl Başkanı Abbas Aydın, Ak Parti Merkez İlçe Başkanı Latif Birgül ve beraberindekilerle sahur vaktinde merkeze bağlı Ozanlar Köyü Yolu üzerindeki Polis Kontrol Noktasında nöbet tutan polisleri ziyaret etti.


Ziyaretinde nöbet tutan polislere tatlı ve çeşitli ikramlarda bulunan Çelebi, nöbet tutan polislerle çay içip, sohbet etti. Sohbet sırasında yaptığı açıklamada nöbet tutmanın kutsal bir görev olduğunu vurgulayan Çelebi:“ Ramazan ayından dolayı Ağrı’ya geldik. Sahurumuzu yapmak üzere polis kardeşlerimizi İl Başkanımızla ve teşkilatımızla birlikte ziyaret etmek istedik. Buraya kadar geldik. Tabi kolluk kuvvetlerimiz bizler için çok önemli onlarla biz gurur duyuyoruz. Onlar vatanımızı koruyan kardeşlerimizdir. Peygamber efendimizde bir Hadis-i Şerifinde söyle der,“ Nöbet tutan gözler her dönemde cehennem ateşinden uzaktır” Bizde bu misal üzerinde kardeşlerimizin hem Ramazan Ayını kutlamak hem de sahurlarını yapmak üzere onlarla birlikte olduk. Ben bu vakitlerini de bize ayırdıkları için kendilerine de teşekkür ediyorum. Nöbetlerinde de başarılar diliyorum” dedi.


‘İstanbul’u alacağız’


Ak Parti Ağrı Milletvekili Çelebi, 23 Haziranda tekrarlanacak olan İstanbul seçimi ile ilgili sorulan soru üzerine, İstanbul’da Ak Parti oylarının çalındığını ifade ederek:“ İstanbul’u alacağız. Bunun başka bir şeyi yok. Biz İstanbul’daki seçim çalışmalarına katılacağız. Şimdi bizim şu anda orda 198 bin Ağrılı seçmenimiz var. Bayram sonrası teşkilatlarımızla birlikte oradaki hemşerilerimizi ziyaret edeceğiz. Bu konuda üzerimize ne düşüyorsa gerekeni yapacağız. Şunu da söyleyeyim. İstanbul seçimlerinde bir çete tarafından oylarımız çalındı. 29200 fark yeniden sayılınca 13000 farka indi. Buda şunu gösteriyor ki çalınan oylar vardı. Biz bu oylarımıza da sahip çıkacağız. Allah’ın izni ile İstanbul’u da alacağız. Yeniden Ak Parti bayrağımızı da İstanbul’a dikeceğiz” diye cevap verdi.


Daha sonra Çelebi ve beraberindekiler nöbet tutan polislere ve tüm kolluk kuvvetlerine başarı dileyerek ziyaretlerini sonlandırdılar.

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Haber Tarihi: 26 Mayıs 2019 Pazar 03:51
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