Ekrem balıkta Murat kayakta! işte Ergun Göknel’in 2022 versiyonu

İstanbul’daki yoğun kar yağışı sırasında CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi sınıfta kaldı. CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu rakı - balık keyfi yapıp kendisine tepki gösteren vatandaşlara hakaret ederken, İBB Sözcüsü Murat Ongun da yurt dışında tatil yaptığı halde Türkiye’deymiş gibi davrandı, gelen tepkilerin ardından, “Bu özel hayatım” diyerek sıyrılmaya kalktı.

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Ongun’un “özel hayatım” diyerek sıyrılmaya çalışmasının ardından İSKİ skandalını hatırlattı.

Karahasanoğlu’nun bugünkü yazısı şu şekilde:

“Her şey çok güzel olacak” sloganıyla koltuklara oturdular.

Benim hiçbir inancım yoktu..

Ama İstanbullular, “Biz inanıyoruz” dediler..

“Sadece israfı önlesek.. Yıllarca hizmetlere zam yapmadan gideriz” dediler..

İnanmadım. “İşkembeden sallıyor” dedim..

Ama İstanbullu inandı..

“Yapacak çok işimiz var. Kolları hemen sıvıyoruz” dediler..

İnanmadım. “Tiyatro oynuyor.. Seçilene kadar, herkese gülücük dağıtıyor” dedim.

Ama İstanbullu inandı..

“Şeffaf yönetim getireceğiz. Hesap verebilir, her şeyi halka açık bir yönetim geliştireceğiz” dediler.

İnanmadım. “Korkarım ki, şu anki yönetimin verdiği hesabı bile sen veremezsin.. Kapılar ardında işler yürütürsün” dedim.

Ama İstanbullu inandı..

Şimdi geldik.

2.5 yılın sonuna..

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