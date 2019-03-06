"Ekranla oynama akranla oyna" projesi hayata geçirilecek

Konya Büyükşehir Belediyesi, teknolojinin denetimsiz ve aşırı kullanımının çocuklar üzerinde ciddi zararlar oluşturmasını engellemek amacıyla “Ekranla Oynama, Akranla Oyna” ismiyle bir projeyi hayata geçirerek.

Konya Büyükşehir Belediyesi, denetimsiz ve aşırı teknoloji kullanımı dolayısıyla, özellikle gelişim çağındaki çocuklarda telafisi imkansız hasarların meydana gelmemesi adına önemli bir projeyi hayata geçirecek.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Çocuklarımızın cep telefonu ve oyun konsollarına bağımlı hale gelmemesi için geçmişten gelen oyunlarımızı çocuklarımıza hatırlatacağız. Ekranla Oynama, Akranla Oyna projemiz ile çocuklarımızın bu oyunları oynayarak takım ruhunun ve mahalle arkadaşlığı kavramının gelişmesini amaçlıyoruz” dedi.







“Tüm çaba bilinçli nesiller için”

Aile fertlerinin birlikteyken sohbet etmesi, kitap okuması, medya okuryazarlığına yönelmesi için teknoloji bağımlığı ile mücadele edeceklerini ifade eden Başkan Altay, bu konuda geleneksel oyunların oynanması için okul bahçelerinde sokak oyunları ile ilgili düzenleme yapacaklarını, uyarıcı tanıtım filmleri ve muhtelif etkinlikler gerçekleştireceklerini kaydetti. Başkan Altay, “Her ebeveynin çocuklarının istikbali için kaygı duyması normaldir. Teknolojinin bu denli çocuklarımız ve gençlerimiz üzerinde etki oluşturması, ekran başında bu kadar çok vakit geçirmesi toplumumuzun kanayan bir yarası. Farkındalık oluşturarak, kolektif bir çabayla çocuklarımızı daha sağlıklı, bilinçli ve topluma faydalı bireyler olarak yetiştireceğiz inşallah” şeklinde konuştu.







“Çocuklara kapalı çocuk oyun alanı müjdesi”

Özellikle kış mevsiminde çocukların gönül rahatlığı ile oynayabileceği, oynarken kendini geliştirebileceği 12 ay hizmet verecek Kapalı Çocuk Oyun Alanı yapacaklarının müjdesini de veren Başkan Altay, “Çocuklarımızın eğlenerek öğrendikleri etkinlikler düzenleyeceğiz. Her yıl düzenlenen çocuk şenliğimizi festival kalitesine yükselteceğiz. İçeriği hem eğitici hem öğretici hem de eğlendirici olacak” ifadelerini kullandı.