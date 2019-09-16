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Ekrandaki detaya dikkat! Binali Yıldırım'ın uçaktaki fotoğrafı olay oldu

Türkiye Cumhuriyeti son Başbakanı Binali Yıldırım, AK Parti'den istifa eden Ahmet Davutoğlu'nun açıklamalarını uçakta takip etti.

16 Eylül 2019 Pazartesi 13:08
Ekrandaki detaya dikkat! Binali Yıldırım'ın uçaktaki fotoğrafı olay oldu

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın Kanada seyahati sırasında ilginç bir fotoğrafı ortaya çıktı.

Davutoğlu'nun açıklamasını takip etti

Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle Kanada'ya giden ve burada Montreal Türk Kültür Merkezi'nde bir konuşma yapan Yıldırım, yolculuk sırasında AK Parti'den istifa eden Ahmet Davutoğlu'nun açıklamasını takip ederken görüntülendi.

İşte uçakta çekilen o fotoğraf;


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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 13:08
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Türk Hava Yolları
  4. Montreal Türk Kültür Merkezi
  5. AK Parti
  6. Ahmet Davutoğlu
  7. Binali Yıldırım

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