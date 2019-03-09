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"Ekranda uzun vakit geçiren çocuklar daha mutsuz oluyor"

Prof. Dr. Acar Baltaş, "Ailelerin refahına değil de hayatına ortak olan çocuklar, hayat becerileri geliştiriyorlar, ailelerinin refahına ortak olan çocuklar ise nedeni belirli olmaksızın her şeye hakları olduklarına inanıyorlar." dedi.

09 Mart 2019 Cumartesi 16:42
"Ekranda uzun vakit geçiren çocuklar daha mutsuz oluyor"

Psikolog ve yazar Prof. Dr. Acar Baltaş, "Ailelerin refahına değil de hayatına ortak olan çocuklar, hayat becerileri geliştiriyorlar, ailelerinin refahına ortak olan çocuklar ise nedeni belirli olmaksızın her şeye hakları olduklarına inanıyorlar." dedi.

Baltaş, Gaziantep'teki özel bir okulda "Potansiyelini Hayata Yansıtan Çocuklar Yetiştirmek" başlıklı konferansta, çocukların kişiliklerini oluşturan farklı faktörler olduğunu belirterek, ekran başında geçirdikleri zaman arttıkça çocukların, özellikle ergenlik döneminde mutsuz olduğunu söyledi.

Özellikle sosyal medyada gerçekçi olmayan bir dünyanın sunulduğunu, insanların hepsinin en mutlu oldukları zamanları buralarda paylaştığını anlatan Baltaş, "Sahte mutluluklar, resimler. Bakanlar da diyor ki 'insanlar ne hayatlar yaşıyor.' Dolayısıyla ne kadar çok ekran zamanı o kadar derin mutsuzluk ve yalnızlık. Ne kadar az ekran zamanı o kadar mutluluk. Çocukların bir şeye bağımlı olması, bu şey ne olursa olsun kimlik kazanma çabasıdır, dünyayla başa çıkmaktaki güçlüktür. Çocuk kimlik kazandıkça, ekrandan ve bağımlılıklardan uzaklaşır. Onun için spor çok önemli, gönüllü faaliyetler çok önemli. Arkadaşlarla birlikte oluşturulan projeler çok önemli." diye konuştu.

Baltaş ailelerin, çocuklarına mutlaka ev işi yaptırması gerektiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Başarılı olan insanların çocuklukları da ailelerinin refahına değil hayatına ortaktır. Ailelerin refahına değil de hayatına ortak olan çocuklar hayat becerileri geliştiriyorlar, ailelerinin refahına ortak olan çocuklar ise nedeni belirli olmaksızın her şeye hakları olduklarına inanıyorlar. Çünkü bir şeye sahip olmaları için onu istemeleri yeterli. Ev işi yapmak çocuklara iş disiplini kazandırır, iş ahlakı kazandırır."

Prof. Dr. Baltaş, çocukların hayat becerisi kazanması için çalışmaya teşvik edilmesinin önemine dikkati çekerek, "14 yaşından başlayarak çocuklarınızı çalıştırın, mutlaka çalıştırın. Ne iş yaparlarsa yapsınlar, meslek hayatına başlayana kadar bir yaz garsonluk yapsın, bir yaz satıcılık yapsın. İnsan ilişkilerinin sınırlarının nereden geçtiğini görsün." ifadelerini kullandı.

Anne ve babaların çocuklarıyla bağ kurmasının, çocukların davranışlarını etkilemede en önemli unsur olduğunu altını çizen Baltaş, çocukların duygularına hitap etmenin onlarla bağ kurmakta en etkili yöntem olduğunu vurguladı.

"Bilgi davranışı değiştirmez" diyen Baltaş, "Çocuklarınıza yaptıkları yanlışları anlatarak onları doğru yola getiremeyiz. Onları ancak bağ kurarak bir noktaya getirebiliriz. " dedi.

Her çocuğun kendi kişilik yapısına göre farklı becerilere yatkınlığının olduğunu dile getiren Baltaş, çocukları, başarılı olmaları için yatkın oldukları işlere yönlendirmenin önemine değindi.

 

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 16:42
  1. çocuklar
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  4. Psikolog ve yazar Prof. Dr. Acar Baltaş

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