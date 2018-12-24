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EKPSS yerleştirme sonuçları açıklandı

Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenilebilecek

24 Aralık 2018 Pazartesi 16:21
EKPSS yerleştirme sonuçları açıklandı

ANKARA (AA) - ÖSYM tarafından, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçlarına göre, kamu kurum ve kuruluşlarına engelli memur yerleştirme sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2018 EKPSS/Kura İle Engelli Memur Yerleştirme Tercih Kılavuzu'nda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyi kadrolarına, engelli memur yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

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Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 16:21
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