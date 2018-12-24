Engelli memur alımları 2018 | EKPSS tercih sonuçları açıklandı ÖSYM

Engelli vatandaşların kamu kurum ve kuruluşlarında görev almak için beklediği 2504 EKPSS alımlarına ilişkin son dakika müjdeyi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk vermişti. Peki engelli memur alım sonuçları açıklandı mı? 2018-2 EKPSS sınav sonucu ile yapılan yerleştirme sonuçları açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk; '2.504 engelli memur alımı için tercihler 29 Kasım’da başlıyor' açıklamasında bulunmuştu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2504 engelli memur alım ilanı için tercihlerin 29 Kasım 2018 tarihinde başlayacağını ve 7 Aralık 2018 tarihine kadar devam edeceğini duyurmuştu. Bakan Selçuk, kurumların talepleri doğrultusunda; ilköğretim düzeyinden 198, ortaöğretim düzeyinden 534, önlisans düzeyinden 773, lisans düzeyinden 999 olmak üzere toplam 2.504 kadronun atama yapılmak üzere Devlet Personel Başkanlığı’na bildirildiğini açıklamıştı.

EKPSS 2018 tercihleri nereden yapılacak?

Tercih kılavuzunun Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı’na gönderildiğini ifade eden Bakan Selçuk, adayların 2016-EKPSS veya 2018-EKPSS sonuçları ile 2016-Kura veya 2018-Kura kayıtlarına göre tercih işlemlerini www.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapabileceklerini açıkladı. Tercih gönderme işlemleri, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden yapılacak.