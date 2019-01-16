Ekonomistler, Merkez Bankası faiz kararını değerlendirdi

İSTANBUL (AA) - MURAT BİRİNCİ - Ekonomistler, politika faizinin yüzde 24'te sabit bırakılmasının hem piyasalar hem de Türk lirası için olumlu olduğunu belirtti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 24'te sabit tuttu.

AA muhabirine konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan QNB Finansinvest Başekonomisti Burak Kanlı, faizin beklendiği gibi sabit bırakıldığını ve karar metninde de para politikası duruşuna dair herhangi bir değişikliğe gidilmediğini belirtti.

Bunun mart ayında gelebilecek erken bir faiz indirimi endişelerini gidereceğini ifade eden Kanlı, bu sebeple, kararı piyasalar ve TL için olumlu bir durum olarak değerlendirdiğini söyledi.

Kanlı, şunları kaydetti:

"Karar metninde TCMB, cari dengedeki iyileşmenin devam edeceğine değinmiş. Merkez Bankası'na katılıyor ve henüz bunun yetirince farkına varılmadığını düşünüyorum. 2019 yılında cari açığımız muhtemelen 10 milyar doların altında olacak. Hatta emtia fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak sıfıra da yakın olabilir."





- "Politika faizi ve sıkı duruşta değişiklik yok"





Halk Yatırım Araştırma Direktörü Banu Kıvci Tokalı da TCMB'nin bugünkü toplantısında politika faiz göstergelerinde herhangi bir değişikliğe gitmediğini ve gelecek dönemde gevşemeye dair herhangi bir sinyal vermekten de kaçındığını söyledi.

Önceki faiz notuna göre tek farklılığın cari dengedeki iyileşmenin devam edeceğine yönelik söylemin eklenmesi olduğunu belirten Tokalı, "Bunu, faiz kararının kura etkisi yönünden gelecek dönem açısından rahatlık yansıtabilecek tek işaret olarak görmek mümkün; ancak faiz duruşunda değişiklik işareti açısından yeterli olmadığını da rahatlıkla söyleyebiliriz." dedi.

Tokalı, şunları kaydetti:

"Özellikle, ithal girdi maliyetleri ve iç talep gelişmelerine bağlı olarak enflasyon görünümünde gözlenen bir miktar iyileşmeye karşın, enflasyon görünümünde risklerin devam ettiğine yönelik vurgu korunuyor. Bunda da, enflasyonun önemli bileşenlerinden gıda enflasyonun özellikle işlenmemiş tarafta bu ay için hızlanma sinyali vermesi ve toplam gıda enflasyonunun yıl sonu hedefine ulaşması için oldukça zorlu bir süreci gerektirmesinin etkili olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca, yıllık enflasyondaki düşüşün, baz etkisi dolayısıyla, yılın ilk yarısında hız kesecek ve yıllık oranın yüksek bandında dalgalanacak olması da, para politikasında gevşeme alanı yaratmadan önce 'bekle-gör' politikasını destekliyor."

Tokalı, destekleyici koşulların oluşması durumunda politika faiz oranının yıl sonunda yüzde 21,5 seviyesine çekilebileceğine yönelik tahminlerini koruduklarını sözlerine ekledi.





- "Merkez Bankası beklemede kalacak"





AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi ise, TCMB'nin kararı bir sürprize yol açmasa da çok sınırlı da olsa faiz indirimi bekleyenler olduğu için TL açısından da destekleyici bir gelişme olduğunu belirtti.

TCMB'nin enflasyon görünümde bir miktar iyileşme gözlendiğini belirtse de sıkı duruşunu koruduğunu vurgulayan Bürümcekçi, "Kurul'un ekonomiye ilişkin değerlendirmeleri ekonomide dengelenmenin belirginleştiğine, enflasyonda ise fiyat istikrarı açısından risklerin devamına işaret etti." ifadelerini kullandı.

Bürümcekçi, Merkez Bankası'nın beklemede kalacağını ve ortalama fonlama maliyetini yüzde 24 civarında oluşturacağını söyledi.