Ekonomist Hatice Kolçak altın ve dolar için açık açık tarih vererek uyardı: Elinizdeki paranın hepsini...

Geçtiğimiz günlerde altın ve doları yüksek fiyatlardan alanlara uyarılarda bulunan ekonomist Hatice Kolçak'tan yeni tahminler geldi.

Kişisel Youtube kanalı üzerinden yayınladığı videoda konuşan Hatice Kolçak, kademeli olarak alım yapılması gerektiğini ve küçük yatırımcının parasının hepsini özellikle bu hafta yatırım araçlarına yatırmaması gerektiğini ifade etti.

Ekonomist Hatice Koçak, "Bu hafta işi bilmeyenler için tehlikeli. Çok dikkatli olmak gerekiyor. Çarşamba günü ABD enflasyonu tam anlamıyla her şeyi değiştirebilir. ONS tarafında bu hafta çok oynaklık olabilir. Altın alacaksanız kademeli alın. Uyarıyorum, dikkatli ve kademeli almak lazım. Parası olan uzun vadede, aşağı geldiğinde alınmalı. Ons altın ne kadar düşerse düşsün ama düşmeyecek. Amerika 10 yıllıkları şu an 1,80’e gelmesine rağmen ons altın hala güçlü bir çizgide şu an. Ons altın buralarda tutunuyor. Altına sığınılacak. Altın alımı gerçekleşmeye devam edecek. Gram altın tarafında düşüşler alım fırsatıdır" ifadelerini kullandı.