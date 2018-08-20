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Ekonomisi gelişmiş ama çok geri kalmışlar! Haçlı Danimarka gavurluk peşinde...

Danimarka’da, hükümet ortağı Muhafazakar Parti ile muhalefet partileri Sosyal Demokrat Parti ve yabancı karşıtı/popülist Danimarka Halk Partisi, Danimarka vatandaşı olabilmek için tokalaşma şartının getirilmesini istiyor. Bu durum, Müslüman kadınlara Hristiyan yetkililerin elini sıkma zorunluluğu getirilmesi şeklinde yorumlandı.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 22:18
Ekonomisi gelişmiş ama çok geri kalmışlar! Haçlı Danimarka gavurluk peşinde...

Bu yılın Haziran ayında hükümet ile Sosyal Demokrat Parti ve Danimarka Halk Partisi, Danimarka vatandaşlığının daha sıkı kurallara bağlanmasını öngören bir anlaşma üzerinde görüş birliğine varmıştı.

TÖRENLERE KATILMA ZORUNLULUĞU

Evrensel’de yayınlanan habere göre anlaşma, Danimarka vatandaşlığına geçme başvurusunda bulunan yabancıların belediyelerde yapılacak törenlere katılmasını zorunlu hale getiriyor. Vatandaş olmadan önce Anayasaya uyacağına, Danimarka'nın temel değer yargılarına ve hukukun üstünlüğüne saygı göstereceğini taahüt eden bir sözleşmeyi imzalayacak.

“DANİMARKA DEĞER YARGILARI” BAHANESİ

Danimarka Halk Partisi'nin Göçmen Sorunlarından Sorumlu Temsilcisi Martin Henriksen, TV 2'ye yaptığı açıklamada haziran ayında tokalaşma şartının anlaşmaya dahil edilmesini istedikleri ancak hükümet buna hazır olmadığı için Danimarka değer yargılarına saygı gösterilmesi formülasyonu üzerinde uzlaştıklarını söyledi.

SOSYAL DEMOKRATLARDAN TOKALAŞMA ZORUNLULUĞUNA DESTEK

Şimdi Muhafazalar Parti ve Sosyal Demokrat Parti, tokalaşma şartının getirilmesi önerisine destek veriyor.

Sosyal Demokrat Parti'nin yasaların düzenlenmesinden sorumlu temsilcisi ve eski Sağlık Bakanı Astrid Krag da, haber ajandı Ritzau'ya "Bir kadın belediye başkanı, vatandaşlık için düzenlenen bir törende elini uzattığında doğal olarak yeni vatandaş bu eli tutmalı" diyerek Halk Parti'nin önerisine destek verdi. Bu durum, Müslüman kadınlara Hristiyan yetkililerin elini sıkma zorunluluğu getirilmesi şeklinde yorumlandı.

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2018 Pazartesi 22:18
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