Ekonominin yumuşak karnı cari açık büyüyor

Cari açığın artmasında, dış ticaret açığındaki artış ve hizmet gelirlerindeki azalma etkili oldu. Türkiye'nin cari işlemler açığı, bu yıl Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 220 artışla 27 milyar 978 milyon dolara ulaştı. Merkez Bankası’nın açıkladığı Ödemeler Dengesi Bilançosu'na göre; Ağustos ayında cari açık 2 milyar 966 milyon dolar oldu. Bu dönemde, net sermaye girişinin yüzde 786 artarak 3 milyar dolardan 26.8 milyar dolara çıkması dikkat çekti. Dış ticaret açığının Ağustos’ta, geçen yılın Ağustos ayına göre yüzde 48 artarak 5 milyar 735 milyon dolara ulaşması ve hizmetler dengesi kaleminden kaynaklanan net gelirlerin yüzde 18.9 azalarak 2 milyar 965 milyon dolara gerilemesi, cari açığın artışında etkili oldu.



İHRACAT VE BAVUL TİCARETİ ARTIŞI



Ocak-Ağustos döneminde dış ticaret dengesi açığı ise yüzde 117.39 artarak, 32 milyar 37 milyon dolara çıktı. Bu dönemde; ihracat (FOB) gelirleri yüzde 12.9 artarak 72 milyar 962 milyon dolara, bavul ticareti gelirleri de yüzde 2.7 artarak 3 milyar 269 milyon dolara yükselirken, altın dahil ithalat (CIF) harcamaları yüzde 30.5 artarak 114 milyar 878 milyon dolara ulaştı. Parasal olmayan altın kaleminden kaynaklanan net girişler, geçen yılın Ocak-Ağustos dönemine göre yüzde 89.6 azalarak, 280 milyon dolara düştü.



TURİZM VE MÜTEAHHİTLİK GELİRLERİ AZALDI



Türkiye'nin bu yılın Ocak-Ağustos dönemindeki turizm gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1.4 artarak 13 milyar 615 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, turizm giderleri yüzde 17.9 artarak 3 milyar 95 milyon dolara çıktı. Turizm giderlerindeki yüksek artış sebebiyle, bu dönemde, net turizm gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.7 azalarak 10 milyar 520 milyon dolara düştü. Müteahhitlik hizmetleri gelirleri ise geçen yılın Ocak-Ağustos dönemine göre yüzde 27.5 azalarak 518 milyon dolara düştü. Ocak-Ağustos döneminde uzun ve kısa vadeli kredilere ilişkin faiz giderleri ise yüzde 27.6 azalarak 3 milyar 573 milyon dolar olarak gerçekleşti.



8 AYDA 26.8 MİLYAR DOLAR NET SERMAYE GİRİŞİ OLDU



Geçen yılın Ocak-Ağustos döneminde 3 milyar 25 milyon dolar olan net sermaye girişi, özellikle portföy yatırımlarındaki ve “ticari ve nakit krediler ile mevduatlardan oluşan diğer yatırımlar” kalemindeki yüksek düzeyli artışın etkisiyle, yüzde 786.8 artarak, bu yılın aynı döneminde 26 milyar 826 milyon dolara yükseldi. Buna karşın, yabancıların yaptığı net yatırımlar, yüzde 13.8 azalarak 5 milyar 282 milyon dolara geriledi. Yurtdışı bankaların yurtiçinde tuttukları net mevduat tutarı 11.9 milyar dolar arttı.