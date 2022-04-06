Ekonomik ve insani krizin derinleştiği Yemen'de savaşın gölgesinde sekizinci ramazan

Dünyanın en yoksul ülkeleri arasında yer alan Yemen'de hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasında yaklaşık 8 yıldır süren iç savaş nedeniyle insani kriz korkunç boyutlara ulaşmış durumda.

Birleşmiş Milletler (BM) raporlarına göre, nüfusun yüzde 80'inin insani yardıma muhtaç olduğu ülkede gıda krizi giderek ağırlaşacak gibi görünüyor.

Savaş gölgesinde idrak edilen sekizinci ramazanda, insani krizle birlikte ekonomik krizin de baş göstermesi, gıda ürünleri, un ve sebzelerde yüksek fiyat artışına yol açtı. Bu durum Yemenlilerin büyük çoğunluğunun yaşamları üzerinde yıkıcı bir etki oluşturuyor.

Nüfus bakımından Yemen'in en büyük ili Taiz'de ramazanla birlikte alışveriş mekanları yoğun kalabalıklara şahit olsa da alım gücünün zayıf olması nedeniyle insanlar istediğini alamıyor.

"Bu ramazan bizim için en ağırı oldu"

AA muhabirine konuşan Yemenli Ahmed Hamud Said, "Savaşın gölgesinde sekizinci ramazana girdik. Zorlu ekonomik koşullarda yaşıyoruz. Ancak bu ramazan bizim için en ağırı oldu." dedi.

İnsanların büyük bölümünün işsiz olduğunu ve fahiş fiyatlar nedeniyle ramazan ayında ihtiyaçlarını alacak paraları olmadığını belirten Said, "Halkın çoğunluğu dışarıdan gelen yardımlara bağlı olarak yaşıyor." ifadelerini kullandı.

Yemen'de başta buğday ve türevleri, sebze ve meyveler, pirinç ve bazı temel gıda maddeleri olmak üzere ana emtia fiyatları 2021 sonuna göre yüzde 15 ila 40 arttı.

"Rusya-Ukrayna savaşının etkileri Yemen'deki gıda krizini daha da ağırlaştırdı"

Said, Yemen'in ithal ettiği buğdayın yaklaşık üçte birinin Rusya ve Ukrayna'dan geldiğini belirterek, "Rusya-Ukrayna savaşının etkileri Yemen'deki gıda krizini daha da ağırlaştırdı. Dolayısıyla bunun buğday ve un fiyatlarının yükselmesine ciddi etkisi oldu. Bunun üzerine de tüccarların açgözlülüğü eklenince durum vahim bir hal aldı." dedi.

Bu sıkıntılara yerel para biriminin dolar karşısında erimesi de eklenince halkın artık bu ağır yükü kaldıramadığını söyleyen Said, fiyatlardaki artışın ülke genelinde görüldüğünü belirtti.

İç savaşın başladığı yıllarda 1 dolar, 215 Yemen riyali iken 2022'de yaklaşık 1200 riyalden işlem görüyor.

Yemen riyalindeki rekor değer kaybı, halkın düşük alım gücünü daha da zayıflatırken ülkede yoksulluk oranının da yüzde 80'lere ulaştığı belirtiliyor.

Bu gerileme karşısında hükümetin vatandaşlara karşı yükümlülüklerini yerine getiremez hale gelmesi, hatta devlet memurlarının maaşlarını bile ödeyememesi gibi nedenler ramazana gölge düşürdü.

"Yemen halkı artık hiçbir şey alamıyor"

Kamuda görevli Abdulbasıt eş-Şumeyri de bir yıldan uzun süredir maaş alamadığını belirterek, "Aşırı yüksek fiyatlar sonucunda hayata zar zor direniyoruz. Yemen halkı artık hiçbir şey alamıyor." dedi.

Temel ihtiyaç maddelerinin fiyatında geçen yıla oranla çok büyük fark olduğunu söyleyen Şumeyri, "Yemen denizlerinde avlanan balıkların kilosu dahi 8 bin riyale (6 dolar) ulaştı. Hükümetimiz artık uyanmalı ve halka acımalı." ifadelerini kullandı.

Şumeyri, maaşların ödenmemesi, hizmetlerin yapılmaması ve istikrarsızlık sebebiyle yaşanan sıkıntıların ramazanda arttığını kaydetti.