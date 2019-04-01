Ekonomik tetikçiler şaşırtmadılar! Moody’s’ten skandal Türkiye raporu Her fırsatta Türkiye ekonomisine operasyon çekmeye kalkışan Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody’s’ten yapılan skandal açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Türkiye'nin döviz rezervlerindeki erime kredi notu açısından negatif, dış kırılganlığı artırıyor.

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Merkez Bankası’nın (TCMB) döviz rezervlerindeki düşüşün Türkiye’nin ülkenin kredi notunu açısından olumsuz olduğunu belirtti. Seçim sonrası provokasyonu! Bugün yayımlanan ve not derecelendirme niteliği taşımayan “Türkiye’de tekrar finansal dalgalanma ve TL’nin değer kaybı 31 Mart seçimleri sonrasında büyük ihtimalle politika belirsizliğini artıracak” başlıklı raporda, ayrıca geçen hafta finans piyasalarında meydana gelen dalgalanmaya dikkat çekilerek para ve maliye politikasının ekonomideki daralmaya verdiği tepkinin yarattığı belirsizlik nedeniyle ülkeden sermaye kaçışı ihtimalinin arttığı ifade edildi. Raporda, “Brüt ve net rezervler zaten son derece düşük sevilerdeydi… gerilemesi Türkiye’nin dış kırılganlığını artırıyor” denildi. Moody’s rezervlerdeki düşüşün yerel seçim öncesinde merkez bankasının lirayı desteklemek için döviz piyasasına müdahale ettiğine işaret ettiğini belirtti. Raporda ayrıca geçen hafta finans piyasalarında meydana gelen dalgalanmaya dikkat çekilerek, “Hafta sonunda yapılan mahalli seçimler büyük ihtimalle makro ekonomi politikalarının bundan sonraki patikası ve dolayısıyla piyasalardaki şokun devam edip etmeyeceğini belirleyecektir” denildi.

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