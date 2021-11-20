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Ekonomi Ekonomik kriz ve işssizlik yalanını çürüten bir haber de Yalova'dan! 'Ayda 8 bin liraya çalışacak eleman bulamıyoruz'
Ekonomi

Ekonomik kriz ve işssizlik yalanını çürüten bir haber de Yalova'dan! 'Ayda 8 bin liraya çalışacak eleman bulamıyoruz'

Ekonomik kriz ve işsizlik yalanını çökerten bir haber de Yalova'daki yılda 150 milyon euro para kazanan bir gemi üretim tersanesinden geldi.

Yeniakit Publisher
2021-11-20 23:48:00 - 2021-11-20 23:50:11
Ekonomik kriz ve işssizlik yalanını çürüten bir haber de Yalova'dan! 'Ayda 8 bin liraya çalışacak eleman bulamıyoruz'

Yalova'nın Altınova ilçesinde faaliyette gösteren Tersan Tersanesi, yetiştirilmek üzere ve yetiştirilmiş işçi bulamamaktan yakınıyor.

Ayda 8 bin lira maaş!

Dünyanın bir çok ülkesine sipariş üzerine balıkçı, balık yemi taşıma, kargo ve yolcu gemileri imalatı yapan firma ayda 8 bin liraya çalışacak eleman bulamıyor.

Tersan Tersanesi Plânlama Müdürü Şükrü Eren, "Bizim tersane olarak elemana ihtiyacımız var. Yüksek teknolojik gemileri vasıflı personelimizle birlikte yapacağız." dedi.

'Eleman bulsak bu paraları vereceğiz ama...'

"Personel yetişmesi için üniversitelerle işbirliği yapıyoruz." ifadesini kullanan Eren, şöyle devam etti:

"Gemi inşa sanayiinin temelinde kaynak var. Paslanmaz ve argon kaynak bilen, kaynak konusunda uzmanlaşmış personele ihtiyacımız var. Mobilya ve panel montajlarında da yetişmiş eleman ihtiyacımız var.

Bizim burada maaşlar iyi. Vasıfsız eleman maaşları 3 bin 500 liradan başlıyor. Vasıflı elemanlarda maaşlar 8 bin liraya kadar çıkıyor. Eleman bulabilsek bu paraları vereceğiz, ama bulamıyoruz."

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