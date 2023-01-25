Ekonomik kriz derinleşti! Resmen Almanya'dan kaçıyorlar

Bir zamanların kalite denince 'Made in Germany' mührü ile akla gelen Alman şirketleri, üretim merkezlerini Almanya'dan başka ülkelere kaydırmaya başladı. Dünyanın eczanesi olarak anılan Almanya'nın ilaç devi Bayer, tesislerini Çin ile Amerika Birleşik Devletleri'ne taşımaya hazırlanıyor. Buna gerekçe olarak Avrupa'nın inovasyon dostu olmamasını gösteriyor.

ON BİNLERCE ÇALIŞAN İŞSİZ

Ülkenin diğer bir kimya devi BASF ise Çin'in güneyindeki Zhanjiang'da yeni bir fabrika inşa ediyor, Ludwigshafen'deki tesisinin kapısına kilit vurmak için gün sayıyor. 39 bin çalışanı bulunan BASF da Çin'i tercih eden şirket olurken enerji maliyetleri, sosyal güvenlik hakları ve ağır bürokratik engeller şirketin üretimi kaydırmasına gerekçe olarak gösteriliyor.

ÇEKİCİLİĞİ KALMADI

Aile Şirketleri Vakfı'nın (Stiftung Familienunternehmen) araştırmasına göre, Almanya geçen yıl 21 ülke arasında yatırımda çekicilik bakımından 18. sıraya geriledi. Bu sıralama ülkede 'Felaket' olarak lanse ediliyor. Bir başka araştırmaya göre Alman şirketlerinde vasıflı çalışan sıkıntısı yaşanıyor. Vasıflı işçi açığı rakamının 2032'de 5 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor.