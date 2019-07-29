Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü araştırma sonucu açıkladı!

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün araştırmasına göre 0-2 yaş arası kreş ve anaokulu benzeri kurumlara kayıt ile Türkiye OECD ülkeleri arasında kreşe kayıt oranında son sırada yer alıyor.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün (OECD) yaptığı bir araştırmaya göre 0 ile 2 yaş arası erken çocukluk eğitimi ve bakımı için kreş ve anaokulu benzeri kurumlara kayıt oranı Türkiye'de yüzde 1'in altında. Bu oran Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden Belçika ve Danimarka'da yüzde 60'ın üzerinde bulunuyor. Türkiye, OECD ülkeleri arasında kreşe kayıt oranında son sırada yer alıyor.

OECD'nin çoğunluğu 2018 verilerine dayanan araştırmasında, Erken Çocukluk Eğitimi ve Bakımı (Early Childhood Education and Care -ECEC) ile ilgili oranlarda Türkiye'nin diğer AB ülkelerine kıyasla da oldukça geride olduğu gözlemleniyor.

OECD ülkelerinde 0-2 yaş arası çocukların okula gitme oranı ortalama yüzde 33 olurken, bu rakamın Danimarka, İzlanda, Norveç ve İsveç gibi İskandinav ülkelerinde yüzde 50'nin üzerinde olduğu göze çarpıyor. Benelüks ülkeleri Hollanda, Belçika ve Lüksemburg'da bu oran ortalama yüzde 55 seviyesinde.

Avrupa'da küçük çocukların kreş benzeri okullara kayıt oranının en düşük olduğu ülkeler Doğu Avrupa ve Balkanlar'da görülüyor. Rusya, Romanya, Macaristan ve Bulgaristan gibi ülkelerde bu oran yüzde 20 seviyelerinde. Polonya ve Yunanistan'da bu oran yüzde 10 ile 20 oranında görülürken, Çekya ve Slovakya'da yüzde 10'un altında görülüyor.

Dünya geneline bakıldığındaysa ABD ve Japonya'da bu oran yüzde 30, Avustralya ve İsviçre'deyse yüzde 40 civarında. Güney Kore, Asya ülkeleri arasında yüzde 55'e yakın bir oranla en üst sırada yer alırken, Güney Amerika ülkelerinden Kolombiya'da yine yüzde 50 ortalamayla dikkat çeken bir yüzdeye sahip.

OECD ülkeleri arasında listenin son sırasındaki ülkelerse yüzde 3 ile Meksika, yüzde 2 ile Kosta Rika ve yüzde 1'in altında oranla Türkiye.

İngiltere'de çocukları 3. bir eğitim kurumuna gönderme oranı yüksek

İngiltere'de ev ve kreş harici çocukların üçüncü bir eğitim kurumuna gönderilme oranı yüzde 41 ile oldukça yüksek. 0-2 yaş çocukların kreşe gitme oranıysa yüzde 24 seviyesinde.