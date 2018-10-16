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Ekonomik saldırıdan nemalandı! Akşener: Kıtlık başlayacak

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye’ye yönelik ekonomik saldırıdan nemalandı, kriz çığırtkanlığı yaptı, ülkede kıtlık yaşanacağını savundu.

16 Ekim 2018 Salı 12:27
Ekonomik saldırıdan nemalandı! Akşener: Kıtlık başlayacak

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında uçtukça uçtu.

“Kıtlıkla baş başa kalacağız”

Akşener şunları söyledi:

“Seçimlere yatırım yapmayı bırak memleketin geleceğine yatırım yap. Gittiğiniz yol yol değil. İndirimde baskı için valilere genelge yolluyorsun. Esnaf yeni ürün alamaz hale gelecek. Raflar boşalacak ve 40 yıl aradan sonra kıtlıkla baş başa kalacağız. İn demekle iniyorsa hadi bakalım işsizliği indirin, faizleri indirin. Bir de o uçaklardan, arabalardan inin.AKP ne oldum delisi olmuş. Kendisini iktidara taşıyanlara savaş açmıştır. Kameralar karşısında pazarcının başına çökenler bunu gösteriyor. Bir kez daha söylüyorum hırsızın, fırsatçın”ın, dolandırıcının cezasını kes ama esnaftan uzak dur. Asıl fırsatçı sensin Sayın Erdoğan.”

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 12:27
  1. Akşener
  2. kıtlık
  3. AK Parti
  4. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • maraşlımaraşlı19 dk önce
    Bu kadını çok sevmem ama şu bir hakikatki zina faiz kumar ve envai çeşit günahın aleni ve korkusuzca işlendiği bu toplumda kıtlık ve diğer musibetler yaşanmasını tahmin etmemek saflık olur. malumun ilanı
  • aa1 sa önce
    bu benzeri musibetler olmadıkça bu insanların düzeleceği yok.Allah yolunu şaşıranları ya hastalıkla,ya yaşlılıkla ya da ölümle ama mutlaka düzeltir.
  • nadim hatipoğlunadim hatipoğlu1 sa önce
    madem öyle önce siz o makam araçlarından inin başlatın israftan kurtulmayımaaşlarınız artarken hep beraber el kaldırıyorsunuz mefaata gelenden bir şey yok ülke tertemiz mefaat gittimi tu kaka yok öyle yağma yapacaksanız adam gibi muhalefet yapın.
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