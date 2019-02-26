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Ekonomideki yavaşlamaya rağmen Almanlar harcamaya devam edecek

Pazar araştırma şirketi GfK'nin Tüketici Güven Endeksi Mart 2019 sonuçlarına göre, şubatta 10,8 puan olarak ölçülen endeks, gelecek ay yine bu seviyede seyredecek- Almanya'da hanehalkı harcamaları, bu yılın birinci çeyreğinde genel ekonomik büyümeyi destekleyecek

26 Şubat 2019 Salı 12:47
Ekonomideki yavaşlamaya rağmen Almanlar harcamaya devam edecek

BERLİN (AA) - Pazar araştırma şirketi GfK, Almanya'da, şubatta 10,8 puan olarak ölçülen Tüketici Güven Endeksi'nin, martta yine bu seviyede seyredeceğini, hanehalkı harcamalarının bu yılın birinci çeyreğinde genel ekonomik büyümeyi destekleyeceğini duyurdu.

Merkezi Almanya'da bulunan GfK, Tüketici Güven Endeksi Mart 2019 sonuçlarını açıkladı.

Açıklamada, şubatta 10,8 puan olarak ölçülen Tüketici Güven Endeksi'nin, gelecek ay yine 10,8 puan seviyesinde seyredeceği belirtildi.

Almanya'da hanehalkı harcamalarının, bu yılın birinci çeyreğinde genel ekonomik büyümeyi destekleyeceği kaydedilen açıklamada, tüketicilerin ekonomik beklentisinin de Mart 2016’dan beri en düşük seviyeye gerilediği aktarıldı.

Alman ekonomisinde esen ters rüzgarlara rağmen güçlü iş piyasası sayesinde tüketicilerin gelecekteki gelirleri konusunda iyimser kaldığı belirtilen açıklamada, "Onların satın alma istekleri az oranda azaldı fakat yüksek seviyede kaldı." denildi.

GfK araştırmacısı Rolf Buerkl, konuya ilişkin değerlendirmesinde, tüketici ikliminin bu yılın ilk çeyreğinde iyi düzeyde istikrarlı bir eğilim gösterdiğini kaydederek, belirgin bir şekilde görünen ekonomik yavaşlamaya karşın tüketici güveninin canlı kaldığını bildirdi.

Buerkl, "Avrupa, Çin ve ABD arasında devam eden ticaret ihtilafları, tüketiciler arasında belirsizliğin artmasına neden oluyor." ifadesini kullandı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ağırlıklı olarak otomobil üreticilerinin yeni emisyon testlerine geçişte zorlanmalarından dolayı geçen yıl Almanya'da ekonomik büyüme yavaşlayarak yüzde 1,5 olarak gerçekleşmişti.

Küresel ticarette ihtilafların artması ve Brexit endişelerinden dolayı Alman hükümeti, bu yıl için büyüme tahminini yüzde 1,8'den yüzde 1'e düşürmüştü.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 12:47
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