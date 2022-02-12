  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Enflasyona karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi açıkladı
Ekonomi

Enflasyona karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi açıkladı

Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'na canlı bağlantıyla katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-02-12 15:08:00 - 2022-02-12 15:19:14

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati Türkiye'nin günlerdir beklediği yeni ekonomi paketinin detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'na canlı bağlantıyla katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi açıkladı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Geçtiğimiz yılın son ayların yaşadığımız kur dalgalanmasının piyasalarda yol açtığı paniğin ülkemiz ekonomisinin gerçekleri ile alakasının olmadığını herkes kabul edecektir.

Bugün bu adımlarından birinin müjdesini sizlerle ve milletimizle paylamak üzere bir aradayız. Temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV’yi yüzde 1’e indiyoruz. Devlet adına yüzde 7’lik bir indirim yapmış oluyoruz.

Bu vergi indirimi enflasyon ile mücadelede önemli bir kazanım anlamıma gelmektedir. Yarınki resmi gazetede yayımlıyoruz.

Ayrıntılar geliyor...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay