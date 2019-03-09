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Ekonomide üretime katılan eller sergisi SANKOPARK’ta açıldı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) koordinatörlüğünde faaliyetlerini yürüten, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu tarafından’ “Ekonomide Üretime Katılan Eller Projesi” kapsamında Gaziantepli kadınlar tarafından yapılan ürünlerin yer aldığı sergi açıldı.

09 Mart 2019 Cumartesi 16:41
Ekonomide üretime katılan eller sergisi SANKOPARK’ta açıldı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) koordinatörlüğünde faaliyetlerini yürüten, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu tarafından’ “Ekonomide Üretime Katılan Eller Projesi” kapsamında Gaziantepli kadınlar tarafından yapılan ürünlerin yer aldığı sergi açıldı.


Sankopark Alışveriş Merkezinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında 7’ncisi düzenlenen serginin açılış törenine, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cevdet Akınal, TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ayşen Ahi, Kutnu Tanıtım Grubu Başkanı Jülide Konukoğlu, TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu Üyeleri ile çok sayıda davetli katıldı.


Açılışta konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayarak etkinliğin hayırlı olmasını diledi.


Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından, Sankopark Alışveriş Merkezi’nde girişimci kadınlara ücretsiz sağlanan alanda yer alan stantlar gezildi.


TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ayşen Ahi, stantlarda; ahşap boyama eşyalar, Antep işi nakış, el işi, takı, giysinin yanı sıra pasta, börek ve yuvalama gibi yöresel yiyeceklerin satışa sunulduğunu söyledi.


Serginin kadınların üretime katkıda bulunmaları açısından önemli olduğunu belirten Ahi, "Kurum ve kuruluşların da desteği ile kadınların kendi geçim kaynaklarını geliştirmesi, girişimci ve azimli yönlerini öne çıkartmaları için düzenlenen sergiye vatandaşlarımızın yoğun ilgi göstermesi bizi mutlu etti. Açılışımıza katılarak bizleri onurlandıran Başkanlarımız Sayın Fatma Şahin’e, Sayın Rıdvan Fadıloğlu’na, bütün katılımcılara ve destek veren herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 16:41
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