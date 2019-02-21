Ekonomide düzenlemeler içeren torba teklif Genel Kurulda

TBMM (AA) - TBMM Genel Kurulunda, AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler sürüyor.

İYİ Parti Grubu adına söz alan Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, "yine torba, çorba kanunla karşı karşıya olduklarını" söyledi.

"Her zaman yaptığınız gibi birbiriyle ilgisi olmayan düzenlemeleri aynı kanunda toplayıp önümüze getirdiniz." diyen Türkkan, "Torba kanunun sakıncalarını, yanlışlarını söyleye söyleye artık bizim dilimizde tüy bitti ama siz dinlememeye devam ediyorsunuz, üstüne üstlük bunu alışkanlık haline getirdiniz." ifadelerini kullandı.

2002'de, Türkiye'nin toplam servetinin yüzde 40'ı nüfusun yüzde 1'ine aitken, 2018'de bunun yüzde 60'a çıktığını kaydeden Türkkan, şöyle konuştu:

"Türkiye, kişi başına gelir sıralamasında dünyada 78'inci sırada bulunmasına rağmen, dolar milyarderleri sıralamasında dünya 14'üncüsü olmuştur.

Bankalardaki toplam 2,2 trilyon liralık mevduatın yüzde 54'ü sadece 190 bin hesap sahibine, geri kalan yüzde 46'sı ise 35 milyon hesap sahibine ait. Siz bunu sağlayarak, gelir dağılımı nasıl düzeltilirmiş dosta düşmana hep birlikte göstermişsiniz. Yandaş inşaat firmalarına imar değişikliğiyle milyar dolarlık kaynak aktarmayı başararak yeni kaynak yaratmada eşsiz bir model ortaya koymuşsunuz.

16 yılda sadece 55 milyar liralık AVM inşa ederek ve burada satılan ürünlerin yüzde 70'i yabancı olan markalarla millete sahte cennet yaşatmışsınız. 2002'de 130 milyar dolar olan dış borcu 485 milyar dolara çıkararak ve sadece bu borçlara karşılık 160 milyar dolar faiz ödeyerek faiz lobisinin de belini kırmışsınız. Sadece iç borç faizi olarak merkezi hükümet bütçesine 2019 yılında 117 milyar lira kaynak ayırmış, toplam yatırımlara ise 63 milyar lira kaynak ayırarak 2023'te dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girme hedefinde önemli bir adım atmışsınız.

Son 16 yılda 2,2 trilyon doları vergi olmak üzere, toplam 3,5 trilyon dolarlık kaynak kullanıldı ama sadece 100 milyar dolar harcadığımız yollar, köprüler, tüneller, hastaneler, havalimanlarıyla övünmeye devam ediyorsunuz.

16 yılda dünyada yaşanan bol ve ucuz para döneminden faydalanarak kurları düşük tutup 1 milyon dolarlık dış ticaret açığı ve 625 milyar dolar da cari açık vererek ve milleti de hane halkı olarak 585 milyon lira bankalara borçlandırarak hep birlikte çılgınlar gibi tüketmişiz, hiç üretmeden."

-"Hep eleştirdiğimiz konular"

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, kanun teklifinde konu itibarıyla aralarında hiçbir bağlantı bulunmayan 13 ayrı kanunda değişiklikler yapılmaktadır.

Teklifin düzenleyici etki analizinin de bulunmadığını belirten Kalaycı ,"Kanun tekliflerinde torba düzenlemeye gidilmesi, etki analizi olmaması yıllardır hep eleştirdiğimiz konulardır. Zira, bu uygulama, hukuki güvenlik ilkesinin zedelenmesine, yasama işlerinin düzensiz bir şekilde yürütülmesine, düzenlemelerin eksik yapılmasına, uygulamada sorunlarla karşılaşılmasına ve kısa süre sonra tekrar kanun değişikliği yapma ihtiyacı doğmasına neden olmaktadır." dedi.

Teklifinin birçok maddesinin, daha yakın zamanda yapılan düzenlemelerde değişiklikler içerdiğini belirten Kalaycı, "Bu itibarla, kanun tekliflerinin hazırlanması, verilmesi ve görüşülmesiyle ilgili usul ve esasların yeniden belirlenmesi ihtiyacı bulunmaktadır." diye konuştu.

Meclis İçtüzüğü'nde, yürütmenin ihtiyacı olan düzenlemelerin TBMM'ye intikali ve kanun teklifine dönüştürülmesi konusunda bir mekanizma oluşturulmasının önem taşıdığını dile getiren Kalaycı, Meclis İçtüzüğü'nün yepyeni bir anlayışla ele alınması gerektiğini, Meclis çalışmalarında hem kurumsal hem de işlevsel yeniliklere ihtiyaç olduğunu söyledi.

Kalaycı, daha demokratik, hızlı, etkin, şeffaf, katılımcı ve kaliteli bir yasama sürecinin ortaya çıkarılmasını sağlayacak yeni bir İçtüzüğün hazırlanması gerektiğini, bu yönde katkı ve destek vermeye de hazır olduklarını ifade etti.