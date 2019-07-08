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Ekonomide düzenlemeler içeren "torba teklif" (6)

Teklifin gerekçesinden:- "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının hızlı ve etkin karar verebilmesi için talep ettiği bilgilerin güncel ve anında olması ihtiyacı karşılanacak. Anonim şirket olan Merkez Bankasının, bu hukuki niteliğinin sonucu olarak tesis ettiği 'yedek akçe' uygulaması Türk Ticaret Kanunu ile uyumlu hale getirilecek"

08 Temmuz 2019 Pazartesi 17:39
Ekonomide düzenlemeler içeren "torba teklif" (6)

TBMM (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının hızlı ve etkin karar verebilmesi için talep ettiği bilgilerin güncel ve anında olması ihtiyacı karşılanacak. Anonim şirket olan Merkez Bankasının, bu hukuki niteliğinin sonucu olarak tesis ettiği "yedek akçe" uygulaması Türk Ticaret Kanunu ile uyumlu hale getirilecek.

TBMM Başkanlığına sunulan Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin gerekçesinde, ulusal ve uluslararası konjonktürden kaynaklı makroekonomik gelişmeler dolayısıyla reel sektörde ortaya çıkabilecek finansal sorunların çözümlenmesi, finansal güçlük yaşayan borçlu firmalara ödeme gücü kazandırılması ve mali yükümlülüklerini yerine getirebilmelerinin sağlanması amacıyla gerekli yasal altyapının oluşturulduğu bildirildi.

Teklifin gerekçesine göre, bazı sektör ve meslek gruplarında faaliyette bulunan mükelleflerin hasılat esaslı kazanç tespiti yoluyla vergilendirilmesine imkan sağlanması amaçlanıyor. Vergi kanunlarında yer alan bazı maktu tutar ve nispi oranlar için yetki düzenlemelerine yer verilecek.

Gerekçede, Türkiye'deki elektrik motorlu otomotiv markalarının üretilmesinin ve bu araçların yurt içinde tercih edilirliğinin vergisel yönden desteklenmesine yönelik düzenlemeler de yer alırken, yurt dışına çıkış harcının artırılması konusunda yetkinin Cumhurbaşkanına verilmesi ve yurt dışındaki varlıkların milli ekonomiye kazandırılması da hedefleniyor.

Ayrıca elektronik iletişim cihazlarına ait kimlik bilgilerinin (IMEI) başka cihazlara kopyalanması nedeniyle oluşan kayıt dışı ekonominin ve muhtemel güvenlik açıklarının engellenmesi için düzenleme yapılacak.

Sağlık Bakanlığı tarafından kamu özel iş birliği modeli çerçevesinde gerçekleştirilen projelerde, kamu tarafından ödenecek kullanım bedeli ile hizmet bedeli ödemelerinin, sözleşmenin tarafları arasında mutabakat sağlanmak suretiyle revize edilebilmesine de imkan sağlanacak.

Türkiye'nin enerji ihtiyacının karşılanmasında yenilenebilir enerjinin önemli yer tuttuğu vurgulanan gerekçede, kullanılan büyük ölçekli projeler için düzenlemelere de yer veriliyor.

Ayrıca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununda değişiklikler öngörülüyor. Buna göre, yapılması düşünülen değişiklikle ilgili şunlar kaydedildi:

"Merkez Bankası Kanununda öngörülen değişikliklerle bir para politikası aracı olan zorunlu karşılıkların etkinliğini daha da artırmak üzere, bankaların ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından uygun görülecek diğer mali kuruluşların bilanço içi veya dışı uygun görülen kalemlerinde meydana gelen değişikliklerin sıkça farklılaşan piyasa koşullarına göre zorunlu karşılığa tabi tutulması mümkün hale getirilmektedir. Merkez Bankasının hızlı ve etkin karar verebilmesi için talep ettiği bilgilerin de güncel ve anında olması ihtiyacı karşılanmakta ve anonim şirket olan Merkez Bankasının, bu hukuki niteliğinin sonucu olarak tesis ettiği 'yedek akçe' uygulaması Türk Ticaret Kanunu ile uyumlu hale getirilmektedir."

Öte yandan gerekçede, yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarının, yurt dışında geçen sürelerinin sosyal güvenlikleri bakımından borçlanma tutarının hesaplanmasına esas olan prim oranının yüzde 45'e çıkarılması, borçlanılan sürelerin sigortalılık olarak kabul edilmesi amaçlanıyor. 

Gerekçede, Türkiye'de sigortalılık başlangıç tarihinden önceki sürelerini borçlananların, bu sürelerinin Türkiye'deki sigortalılık başlangıç tarihinden geriye götürülen sürelere, Türkiye'de sigortalılıkları olmayanların ise borçlarını tamamen ödedikleri tarihten geriye götürülen sürelere mal edilmesi amacıyla değişikliğe gidilecek.

(Bitti)

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 17:39
  1. Ekonomide düzenlemeler içeren "Torba teklif"
  2. Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
  3. TBMM

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