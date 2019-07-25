Ekonomide değil yalanda uzmanlar
Türkiye ekonomisini ve finans sektörünü hedef alan saldırılar karşısında felaket tellallığı yapan sözde ekonomistler, dolar konusunda ne üfürdüyse olmadı.25 Temmuz 2019 Perşembe 09:51
M. Durmaz İstanbul
Elindeki ‘dolar’ silahını ülkelerin ekonomisini çökertmek için kullanan, keyfi yaptırımlarla Türkiye’yi dize getirmeye çalışan Evangelist-Siyonist ittifakının saldırılarına çanak tutan sözde ekonomistlerin “karamsar tablosu” gerçekleşmedi. Finansçı Atilla Yeşilada, yerel seçime kadar doların 7 lira olacağını iddia etmişti.
Kara pazartesi
Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş da, yerel seçimlerden önce TL’yle ilgili karamsar tablolar sunmuştu. Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü Başkanı Prof. Dr. Refet Gürkaynak ise, Merkez Bankası Başkanı’nın görevden alınmasının ardından çektiği videoda, piyasalarda adeta kara pazartesi yaşanacağı iddiasında bulundu.
Dolar 12 TL olacak!
Ekonomi yazarı Cüneyt Akman ise, S-400 krizinin maliyetinin altından kalkılamayacağına dair yorumlar yaptı. Eski borsacı Nasrullah Ayan da doların 11-12 TL’lere kadar çıkılacağını iddia etmişti.
Ekonomist Selçuk Geçer ise, seçimlerden önce “Dolar 12 TL olacak” diyerek felaket senaryoları çizdi. Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emre Alkin “Brunson” krizine ilişkin, “Arjantin gibi dar boğaza girme ihtimalimiz çok yüksek” demişti.
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