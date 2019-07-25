Ekonomide değil yalanda uzmanlar

M. Durmaz İstanbul

Elindeki ‘dolar’ silahını ülkelerin ekonomisini çökertmek için kullanan, keyfi yaptırımlarla Türkiye’yi dize getirmeye çalışan Evangelist-Siyonist ittifakının saldırılarına çanak tutan sözde ekonomistlerin “karamsar tablosu” gerçekleşmedi. Finansçı Atilla Yeşilada, yerel seçime kadar doların 7 lira olacağını iddia etmişti.

Kara pazartesi

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş da, yerel seçimlerden önce TL’yle ilgili karamsar tablolar sunmuştu. Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü Başkanı Prof. Dr. Refet Gürkaynak ise, Merkez Bankası Başkanı’nın görevden alınmasının ardından çektiği videoda, piyasalarda adeta kara pazartesi yaşanacağı iddiasında bulundu.

Dolar 12 TL olacak!

Ekonomi yazarı Cüneyt Akman ise, S-400 krizinin maliyetinin altından kalkılamayacağına dair yorumlar yaptı. Eski borsacı Nasrullah Ayan da doların 11-12 TL’lere kadar çıkılacağını iddia etmişti.

Ekonomist Selçuk Geçer ise, seçimlerden önce “Dolar 12 TL olacak” diyerek felaket senaryoları çizdi. Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emre Alkin “Brunson” krizine ilişkin, “Arjantin gibi dar boğaza girme ihtimalimiz çok yüksek” demişti.