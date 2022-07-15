Ekonomi yönetiminden yerinde hamleler

Buğra Kardan

15 Temmuz darbe girişimi ekonomiye de büyük zarar verdi. Zararı anlamak için kanlı girişimden evvel Türkiye’nin makro ekonomik verilerine bakmakta yarar var. 2016’nın ilk 6 ayında büyüme oranı yüzde 4.9, bütçe açığının milli gelire oranı yüzde 1’in altında, cari açığın milli gelire oranı yüzde 3.5, enflasyon oranı yüzde 7.64, dolar/TL kuru 2.87, Türkiye’nin CDS oranı 221.31 seviyesindeydi. Bu veriler, kalkışmanın ekonomiye darbe vurduğunu net biçimde ortaya koyuyor.

FETÖ tarafından 15 Temmuz’dan önce de darbe girişimlerinde bulunulmuştu, 17-25 Aralık müdahalesiyle de hükümet alaşağı edilmeye çalışılmıştı. Yapılan operasyonlarla ülke ekonomisine zarar vermek amaçlanıyordu. Komplolar boşa çıkarılınca 15 Temmuz 2016’da darbe yapmaya teşebbüs edilmişti. Milletin özgürlüğünü ve bağımsızlığını korumak için verdiği mücadeleyle bu teşebbüsün önüne geçilmişti. Ne var bunun ekonomik faturası ağır olmuştu. Enflasyon ve faiz oranları artmış, istihdam verileri bozulmuş ve büyümede yavaşlama görülmüştü.

Karamsarlık pompaladılar

Anımsanacağı üzere 16 Temmuz sabahı kimi çevreler, “Darbe girişimi başarısız oldu ama asıl bundan sonra ekonomi ağır yara alacak” diyerek aba altından sopa gösteriyorlardı. Kimi çevreler de bu darbe girişiminin üretimde ve ihracatta oluşturacağı tahribatın 5 yıldan fazla süreceğini söyleyerek, aslında operasyona devam edeceklerini dile getiriyorlardı. Yani darbe teşebbüsü ekonomi üzerinde sürdürülüyordu. Bunun en önemli işareti uluslararası reyting kurumlarının kalkışmanın hemen ardından not indirimlerine gitmeleri, Türkiye’yi yabancı yatırımcının nazarında daha da riskli bir ülke haline getirme gayretleriydi. Bu gayretler sonucu ülkeye doğrudan yabancı sermaye girişi azaldı. Sıcak para akımları da düşük seviyede kaldı. Vatandaşlarda ve kurumlarda güvensizlikten kaynaklanan önemli bir döviz talebi oluştu.

Süreç iyi yönetildi

Darbe girişiminin ekonomiye etkileri, hükümet tarafından alınan kararlarla zayıflatılma çabasına girilse de Türkiye’nin bu süreçte yaklaşık 50 milyar dolara yakın bir kayıp yaşadığı kaydediliyor. Yine FETÖ’yle bağlantılı olan şirketler üzerinden veya ‘himmet parası’ adı altında yurt dışına kaçırılan yaklaşık 100 milyar doların da ekonomiyi bu süreçte olumsuz etkileyen önemli bir diğer husus olduğu ifade ediliyor. Tüm bunlara rağmen darbe sonrası piyasalarda oluşan tedirginliğin asgari seviyeye indirilmesi için ekonomi yönetimince bankalar, sermaye piyasalarıyla koordineli çalışılarak bugüne kadarki süreç iyi yönetildi. İçerde ve dışarda oluşturulan maliyetlerin etkisi azaltıldı.