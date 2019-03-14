Artık manipülasyona geçit yok! Ekonomi hattı yayında

Merkezi Ankara’da bulunan Analiz Hattı Stratejik Araştırma Merkezi’nin (AHSAM) yeni mecrası Ekonomi Hattı, yayın hayatına başladı. Analiz Hattı Stratejik Araştırma Merkezi’nin ekonomi ağırlıklı haber ve analizlerinin yayınlanacağı haber portalı olan www.ekonomihatti.com, ‘milli ekonomi’ye odaklanacak.

Ekonomik manipülasyonlara geçit yok

Tecrübeli bir kadroyla yayın hayatına başlayan Ekonomi Hattı, Türk ekonomisine yönelik iç ve dış manipülasyonların deşifre edilmesini ve Türkiye’nin gelişen ekonomik göstergelerinin millete doğru şekilde yansıtılmasını sağlayacak.

Kulis haberleri Ekonomi Hattı’nda olacak

Ekonomi portallarının birçoğunun yabancı menşeli medya sektörleri tarafından işletildiği gerçeğinden hareket eden Ekonomi Hattı, yabancı kaynaklı analiz ve kulis bilgilerinin olumsuz etkilerinin giderilmesine yönelik gerçek verilere dayanan analiz ve kulis haberleriyle de bu alanda önemli bir boşluğu dolduracak. Yerli ve milli ekonomiden yana duruş sergileyen önemli ekonomistlerin de yazı ve analizleriyle katkı sağlayacağı Ekonomi Hattı, Türkiye’ye yönelik ekonomik saldırılara karşı da dijital ortamda güvenli bir hat oluşturmayı amaçlıyor.

Analiz Hattı Stratejik Araştırma Merkezi bünyesinde Ingilizce yayım yapan The Daily Turkish, İç politika, dış politika, terör, istihbarat, siber güvenlik alanında farklı analizlerin yayımlandığı Analiz Hattı, Milli Ekonomi Portalı olarak yola çıkan Ekonomi Hattı olmak üzere üç yayın organı bulunuyor.